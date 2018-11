Dumitru Sîrbu și Stanislav Reniţă au o motivaţie în plus înaintea confruntării în cadrul turneului "FEA World Series"

foto: publika.md

Luptătorii moldoveni de K-1 Dumitru Sîrbu și Stanislav Reniţă au o motivaţie în plus înaintea confruntării dintre eie în cadrul turneului "FEA World Series" de la Chișinău, pe 8 decembrie.



Fiind ofiţer în cadrul Armatei Naţionale, comandant de pluton în Brigada 2 Infanterie Motorizată "Ştefan cel Mare", Sîrbu ar putea fi avansat în funcţie și în grad militar înainte de termen dacă va câştiga confruntarea ce va avea loc la Sala Polivalentă.



"În caz de victorie, conducerea brigăzii va înainta un demers către conducerea Ministerului Apărării pentru acordarea următorului grad înainte de termen. Prin aşa persoane ca locotenentul major Sîrbu noi promovăm modul sănătos de viaţă şi sportul nu numai în Armata Naţională, dar şi în ţară", a spus locotenentul-colonel, armatei națională, Andrei Şram.



"Pentru mine lupta cu Stanislav este cea mai importantă în cariera mea şi muncesc ca să câştig. Reprezint armata la un nivel mai mare şi este o responsabilitate dublă în lupta cu Stanislav", a spus luptătorul K-1, Dumitru Sîrbu.



Sîrbu are de înfruntat un adversar de valoare, întrucât Stanislav Reniţă deţine centura de campion în categoria de greutate de până la 65 de kilograme și va lupta pentru a-şi apăra titlul.



La rândul său, Reniță este angajat al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială "Fulger".



Va fi cel de-al doilea duel dintre cei doi pe ringul profesionist. Acum un an Reniţă s-a impus în faţa lui Sîrbu la puncte.



"Responsabilitatea pentru mine este dublă, fiindcă trebuie să-mi apăr centura. E sfârşit de an, vreau să-mi închei anul cu bine. Cu Dumitru Sîrbu am mai luptat la amatori şi profesionişti. Deja pe 8 decembrie o să depun tot efortul, pe care îl depuneam la antrenament", a spus luptătorul K-1, Stas Reniţă.



"Dumitru Sîrbu este ofiţer al Armatei Naţionale. Stanislav Reniţă - colaborator al Brigăzii cu Destinaţie Specială "Fulger" al Ministerului Afacerilor Interne. Avem o confruntare între două structuri de forţă! Va fi foarte interesant!", a spus preşedintele Asociaţiei FEA, Dorin Damir.



În cadrul galei de K-1 sunt programate 15 confruntări.