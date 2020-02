Dumitru Diacov sugerează că Vladimir Voronin şi-ar fi vândut anterior câţiva deputaţi din PCRM

Deputatul democrat Dumitru Diacov îl acuză pe liderul comuniştilor Vladimir Voronin că ar fi luat bani pentru ca unii colegi de-ai lui să plece din PCRM.

În acelaşi timp, Diacov a explicat de ce Voronin ar fi supărat pe el.

"Dar de ce Voronin e supărat pe mine? Pentru că în toamna lui 2009 nu am dorit să intru în cârdăşie cu el şi nu am dorit să-l votez spicher al Parlamentului. Ţineti minte declaraţiile lui Voronin că el mi-a propus funcţia de preşedinte? Dacă aş fi dat acordul, trebuia să-l votez, mai întâi, pe Voronin preşedinte al Parlamentului. Dar eu am refuzat. De aici toată supărarea!", a mai scris Dumitru Diacov.