Dumitru Bahov, un nou început. Voleibalistul a semnat un contract Inegol Belediyespor

Dumitru Bahov, căpitanul naţionalei de volei a Republicii Moldova, are în faţă o nouă provocare! Jucătorul a semnat un contract valabil pe un sezon cu clubul turcesc Inegol Belediyespor. El a mai jucat pentru această formație în stagiunea 2016/2017.



"Ne-am dorit să rămânem în Turcia. Cum am mai spus anterior, ne place acolo şi nu am vrut să mergem în altă parte. Am semnat cu Inegol, deoarece am mai jucat pentru această echipă și cunosc bine situaţia de la club", a spus voleibalistul, Dumitru Bahov.



Sportivul a mărturisit că Inegol Belediyespor îşi propune obiective ambiţioase.



"Consider că trebuie să fim printre primele opt echipe. Clubul îşi fixează obiective înalte. Vom avea o echipă competitivă. Cu acest club a semnat și macedoneanul Nikola Gjorgiev. Este un voleibalist foarte valoros. Mai sunt câţiva jucători turci, care pot face faţă. Ne rămâne să luptăm", a spus voleibalistul, Dumitru Bahov.



În ultimul sezon Bahov a fost legitimat la un alt club din prima ligă valorică a Turciei, Halkbank Ankara.



"Clubul decide care din jucători rămân în lot. Ei au schimbat 9 voleibalişti, practic toată echipa. Aşa au hotărât ei. Bineînţeles, am fi vrut să rămânem, dar nu mi-au propus nimic. Ne-am despărţit prieteneşte. Totul este în regulă", a menţionat voleibalistul, Dumitru Bahov.



În ultimii trei ani Dumitru Bahov a mai fost legitimat şi la alte două cluburi din Turcia, Afyon Belediyespor şi Tokat Plevnespor.

Voleibalistul a mai jucat în cariera sa la clubul Marek Dupnița din Bulgaria, la echipele româneşti Unirea Dej şi Tomis Constanţa, dar a evoluat și două sezoane la gruparea franceză Paris Volley.