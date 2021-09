Dumitru Alaiba schimbă macazul. Deputatul deja neagă că interzicerea publicităţii jocurilor de noroc va provoca statului pierderi financiare

Deputatul PAS Dumitru Alaiba schimbă macazul şi neagă faptul că interzicerea publicităţii jocurilor de noroc şi a pariurilor online vor provoca statului pierderi financiare. Asta chiar dacă, acum trei zile, Alaiba a recunoscut că iniţiativa sa va aduce pierderi la bugetul de stat. Potrivit estimărilor NGM Company, partenerul privat al companiei de stat "Loteria Națională a Moldovei" statul va avea pierderi de cel puţin jumătate de miliard de lei în următorii 10 ani din cauza inițiativei elaborate de deputatul PAS.



"- Aţi calculat cât va pierde bugetul de stat din cauza că va fi restricţionată sau chiar interzisă această publicitate?

Eu... Există aşa estimări, nu pot să vă dau cifrele exacte, dar nu este vorba cât va pierde bugetul de stat poate să câştige din asta.

- Cum?

- Din cauza că oamenii care merg şi pierd banii în jocurile de noroc, în loterie, în tot felul de activităţi de genul acesta, o să investească în casa lor, în, nu ştiu, o maşină de spălat."



Mai mult, deputatul s-a contrazis și a renunţat la propriile afirmaţii, făcute acum trei zile.



"- Da totuşi va pierde?

- Nu va pierde, dumneavoastră vă porniţi dintr-o premisă falsă, eu ştiu că va pierde Loteria Moldovei.

- La o emisiune, dumneavoastră aţi recunoscut că bugetul va pierde.

- Eu nu am recunoscut, Oxana, eu nu am spus că va pierde. "



"Și bugetul pierde, pierd și cei care fac afaceri din asta, dar câștigă, eu sunt convins, societatea, care până la urmă... Noi nu facem asta pentru buget, noi nu facem asta pentru un minister. Noi facem asta pentru ca oamenii să aibă o viață bună.", a declarat Dumitru Alaiba, deputat PAS.



Am încercat să aflăm de la Dumitru Alaiba despre rezultatele studiilor pe marginea subiectului, care de altfel lipsesc în proiect, dar nu am obținut niciun răspuns.



"Data trecută v-am întrebat despre studii concrete care arată că, într-adevăr, sunt efecte nocive ale acestei publicităţii. - Vedeţi nota informativă.

- Nu sunt, nu este acolo nicio statistică. - Sunt, sunt.."



Fostul preşedinte al Comisiei parlamentare Economie, buget şi finanțe, Veaceslav Ioniţă, a declarat că intenția guvernării de a interzice publicitatea jocurilor de noroc şi a pariurilor sportive ar putea provoca migrarea jucătorilor din Moldova pe site-urile ilegale.