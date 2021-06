Duminica mare la ortodocși: În biserici s-au ţinut slujbe precum în ziua de Paşte

Creştinii ortodocşi sărbătoresc Duminica Mare, numită și Rusaliile sau Coborârea Sfântului Duh. Zeci de oameni au venit la catedrala Mitropolitană din Chişinău, unde a fost oficiată o slujbă precum cea din ziua de Paşte. Enoriaşii spun că şi-au împodobit casele de cu iarbă, frunze de tei şi nuc.



Cei care au mers la biserică spun că s-au rugat pentru sănătatea apropiaţilor.



"Am crenguță de nuc dar aceasta e corovatică. Am adus să sfințesc să pun la casă să fie sfinţită de la biserică."



"Azi e ziua sfintei Treimi şi este hramul în satul meu, Congaz. Sunt la muncă, avem verificări şi nu pot merge acasă, de aceea am venit aici."



"După Paști la 50 de zile aşa se serbează Duminica Mare. Punem frunze de nuc, iarbă de acea sură. Lunea viitoare nu mâine se cheamă sânzâenile şi se scot frunzarii, îi ducem la trunchi îi stropim cu apă."



"Ca azi am fost botezată și e o zi sfântă pentru mine."



În această zi, în biserică se aşterne un covor din iarbă şi flori, care este ţinut timp de o săptămână. Tot de Duminica Mare sunt sfințite şi primele fructe de sezon.



VADIM CHEIBAȘ, secretarul Mitropoliei Moldovei:"Aceste plante au mai multe semnificaţii în mod special acele limbi de foc în chipul căruia sa pogorât Duhul Sfânt peste apostoli simbolizează aceste petale, sau aceste frunze ale ramurilor de tei sau de nuc. De asemenea sărbătoarea de azi se mai numeşte şi Rusaliile este coincidenţa a unei sărbătoriri închinarea a înfloririi rozelor."



Duminica Mare cade întotdeauna la 10 zile după Înălţarea Domnului sau la 50 de zile după Paşte. Credincioşii îngenunchează pe iarbă şi frunze de tei, care sunt apoi binecuvântate. Oamenii îşi pun crenguţe de tei şi nuc pe la porţi, uşi, geamuri, ca să le aducă bunăstare şi sănătate.