Duminică dulce şi aromată la Sadova. Oaspeţi din toată ţara au participat la festivalul căpșunelor și a mierii

Foto: publika.md

Duminică dulce cu aromă de căpşune la Sadova. Cei peste 20 de producătorii şi apicultorii din Călăraşi s-au întrecut în prezentarea celor mai diverse soiuri de fructe.



Ion Gaberi are două hectare şi jumătate de căpşuni. În acest an el a strâns aproape 20 tone de fructe dulci şi roşii.



" - Unde o vindeţi? - Exportăm şi pe piaţa locală, când şi cum, depinde de calitate, de cantitate. Cât costă un kilogram de capsună? -De la 25 - 35 de lei", a spus Ion Gaberi, agricultor.



Iar gospodinele i-au îndulcit pe oaspeţii evenimentului cu tot felul de delicii: "Am pregătit cu familia vafe, ecleruri, cheese cake-uri, foarte multe torte, chiar şi dulceaţă, inclusiv băutură din căpşuni, diferite cocktailuri, compot".



Cei mai mulţi vizitatori nu au putut pleca acasă cu mâna goală:



"Evenimetul este frumos, căpşuna este gustoasă, atmosfera bună. - Câte kg aţi cumpărat? - Vreo 5, aproape 6. Toată e la mâncat".



"Nu ne-am aşteptat ca la primele ore ale dimineţii să fie atâţi oameni. Nu am reuşit să savurăm din bucate, în schimb am făcut rezerve de căpşuni".



De la festival nu au lipsit nici apicultorii.



"Astăzi am venit în mare parte cu miere de salcâm, de anul acesta, săptămâna trecută a fost extrasă", a precizat Alexandru Aghenie, apicultor.



După ce au gustat căpşunele şi mierea, oamenii au încins o horă.



Tradiţionalul festival al căpșunelor și a mierii din Sadova este organizat al cincilea an consecutiv.