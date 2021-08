Dumfries, jucătorul lui Inter. Declarațiile fotbalistului

Inter Milano i-a găsit înlocuitor lui Achraf Hakimi. Clubul italian a oficializat transferul lui Denzel Dumfries de la PSV Eindhoven și a plătit pentru jucător 12,5 milioane de euro.



Fotbalistul de 25 de ani a semnat un contract pe patru sezoane cu "nerazzurrii". El va deveni, astfel, al 11-lea olandez care va apăra culorile grupării de pe "Giuseppe Meazza".

"Mă simt grozav. Sunt foarte fericit să mă alătur campioanei Italiei. Este o oportunitate mare pentru mine. Sunt bucuros să fiu aici. Vreau să avem un sezon grozav, să câștigăm încă un titlu și să jucăm bine în Liga Campionilor.", a declarat DENZEL DUMFRIES, jucător Internazionale Milano.



Dumfries este un fundaș-dreapta care urcă des în atac. El a jucat 124 de meciuri la PSV Eindhoven, unde a fost căpitan, a marcat 16 goluri și a dat 20 de pase decisive.



Dumfries are 23 de partide disputate la echipa națională a Țărilor de Jos și a înscris două goluri, ambele la Campionatul European din această vară.



Între timp, presa britanică anunță că Tammy Abraham devine jucătorul lui AS Roma. Chelsea Londra va obține 40 de milioane de euro de pe urma tranzacției. Contractul lui Abraham cu AS Roma este valabil până în 2026. În tricoul "aristocraților", atacantul a înscris 30 de goluri în 82 de meciuri.