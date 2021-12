Dumbrăveanu: Garanțiile salariale actuale ale judecătorilor Curții Constituționale le asigură și dreptul la pensii impunătoare

Garanțiile salariale actuale ale judecătorilor Curții Constituționale le asigură și dreptul la pensii impunătoare. Fostul ministru al Muncii, Viorica Dumbrăveanu menţionează că, potrivit legislației, judecătorul Curţii Constituţionale care a atins vârsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani calendaristici, inclusiv în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale pe o perioadă de cel puțin 5 ani, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă în proporţie de 55% din salariul lui mediu, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – de 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul lui mediu, ţinându-se cont de Indexarea salariului.