Dumbrăveanu, despre ajutorul medical oferit țării noastre din partea României: Îmi exprim gratitudinea și apreciem gestul

"Îmi exprim gratitudinea și apreciem gestul care vine din partea statului român". Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, în contextul ajutorului acordat de România pentru sistemul medical de la noi din țară.

"Îmi exprim gratitudinea și apreciem gestul care vine din partea statului român. Am avut o discuție telefonică astăzi cu doctorul Arafat, care a menționat despre un grup de lucrători medicali care urmează să vină în Republica Moldova", a declarat Dumbrăveanu.

Totodată, și premierul Ion Chicu a ținut să mulțumească Guvernului României pentru "suportul frățesc pe dimensiunea echipamentelor si consumabilelor medicale".

"Am avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță. Am discutat mai multe aspecte, inclusiv despre cooperarea pe care am avut-o în această periodă dificilă între țările noastre, măsurile comune de combatere a acestei epidemii.

Guvernul României va oferi Republicii Moldova un suport generos, frățesc pe dimensiunea echipamentelor si consumabilelor medicale. Vor delega un număr de medici pentru a acorda suport medicilor noștri.

Noi vrem să mulțumim foarte mult tuturor țărilor care acordă suport Republicii Moldova, astăzi, mai nou, României", a declarat premierul Ion Chicu.