Dumas, record absolut. Francezul a parcurs distanţa în mai puţin de opt minute

Pilotul francez Romain Dumas a stabilit un record absolut pe traseul situat la vârful muntelui Pikes Peak din statul americanul Colorado. La volanul prototipul electric Volkswagen, sportivul a parcurs aproape 20 de kilometri în 7 minute, 57 de secunde și 148 de miimi de secundă.

Astfel, automobilul german a devenit primul model, ce a reuşit să parcurgă distanţa traseului din Colorado în mai puţin de 8 minute. Viteza medie a fost de 145 de kilometri pe oră.

Dumas a îmbunătăţit cu 16 secunde performanţa realizată în 2013 de compatriotul său Sebastian Loeb.

"Am văzut pe internet comentarii precum că acest eveniment este mult mai atractiv decât Marele Premiu al Franţei de Formula 1. Nu ştiu dacă este adevărat, dar cu siguranţă această maşină a doborât toate recordurile aici. Am făcut un pas mare."



Mașina de 680 de cai putere a profitat de avantajele tehnice ale sistemului electric de propulsie. Are o greutate de doar 1133 de kilograme, ce este destul de puțin pentru un automobil electric.