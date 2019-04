DULCIURI GIGANTICE DE PAŞTE. Unele patiserii fac ouă din ciocolată de 10 kilograme

În ajun de Paşte, unii moldoveni caută bucate originale şi decoraţiuni tematice. O patiserie din Capitală le propune gurmanzilor ouă gigantice din ciocolată umplute cu biscuiţi, care ajung să cântărească până la zece kilograme şi să aibă înălţimea de aproape un metru.

"Aici avem ciocolată neagră topită, după care o turnăm în formă. După care foarte bine o întindem pe toată suprafaţa."



Confecționarea unui ou de aceste dimensiuni este un proces lung şi meticulos.

Întreaga procedură poate dura până la trei zile. În acest timp, ciocolata se întăreşte iar cofetarii prepară zeci de ornamente care ulterior se aplică PE ou.



"Facem oul acest de mai mulţi ani de acum. Îl facem diferit, sunt şi umplute, depinde oaspeţii cum doresc. Recent a fost umplut cu biscuiţi-iepuraşi vin mulţi cu ideea de a dona caselor de copii. În fiecare an se vând şi chiar niciodată nu am rămas cu oul nevîndut", a spus MARIANA VORNICESCU, cofetar.



Potrivit administratorilor, oul gigantic de ciocolată se vinde la fel de bine precum pasca şi cozonacul, chiar dacă preţul este de peste 1800 de lei.



"În fiecare an, destinaţia lor se lărgeşte. Spre exemplu, dacă anii trecuţi au fost procurați şi duşi de clienţii noştri în Ucraina. Acuma sunt duşi în mai mule ţări, cum şi România şi Bulgaria. Deci oaspeţii vin şi vreau să impresioneze de rude, pe parteneri şi cumpără câteva ouă", a spus ARTIOM RUSU, manager.



Muntele de ciocolată uimește plăcut nu doar copiii, dar şi adulţii.



"Aşa ou pentru prima oară văd vreau să zic că este super tare. Nu ştiu, nu am mai văzut aşa ou mare, dar şi aşa de frumos. Ții milă să-l strici, să rupi din el, să mănânci."



"Este foarte plăcut să vezi aşa o frumuseţe. Eu un ou, nici nuştiu cum să-l numesc, e un ou de struţ, frumos, puternic. Să fie şi gustos cred că aşa un ou."



Pe lângă ouăle gigantice, în vânzare sunt şi iepuraşi din ciocolată de aproape trei kilograme, care costă cel puţin 600 de lei.