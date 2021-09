Dulciuri cu dragoste. Povestea unui cuplu din Capitală care au deschis o afacere dulce în pandemie

Pentru unii producători, pandemia de COVID-19 a fost un prilej de a se afirma pe piața din Moldova. Este și cazul soților Zolotco din Capitală care și-au transformat pasiunea într-o afacere profitabilă. De un an, aceștia produc dulciuri și deserturi vegane fără gluten și aditivi alimentari, iar până acum au experimentat peste o sută de rețete.



Dragostea pentru dulciuri au descoperit-o în perioada carantinei, iar ideea de a pune pe roate o afacere sănătoasă le-a sugerat-o băiatul lor de doar cinci anișori.



„Noi gătim totul împreună, dar oricum sunt unele deserturi pe care le pregătesc mai des, cum ar fi: tarte, tartule, chifle. Natașa gătește torte și eclere. Avem circa 60 de rețete testate, interesante și gustoase.”, a declarat Igor Zolotco, locuitor al oraşului Chişinău.



Au început a găti pentru apropiați, iar peste câteva luni cuplul s-a trezit cu o cerere mare din partea consumatorilor.



„Am înțeles că sănătatea depinde foarte mult de alimentație și cu încetul am început să ne dezvoltăm, ne-am consultat cu nutriționiștii.”, a relatat antreprenorul.



Natalia ne-a arătat cum se prepară eclerele sănătoase și cu ce înlocuiește ingredientele tradiționale.



„Facem așa un amestec care înlocuiește ouăle, aici sunt componente precum praf de copt, crohmal. O să folosim trei tipuri de făină, prima este din năut, din orez. Folosim crohmal asiatic tapioca.”, a menționat Natalia Zolotco, locuitoare a oraşului Chişinău.



Procesul este unul migălos și necesită mult timp, însă rezultatele sunt pe măsură.



„În cazul nostru noi am folosit amestec din ulei vegan şi lapte caju, după care am pus înlocuitor de proteină şi înlocuitor de ouă.”



Dulciurile fără gluten se remarcă nu doar prin faptul că sunt sănătoase și gustoase, ci și pentru că sunt sățioase.



„Sunt foarte dulci, sunt foarte gustoase.”



Visul soților Zolotco este să își deschidă propria cofetărie, dar pentru asta au nevoie de 80 de mii de euro.



„Visăm ca să nu deschidem doar un atelier, dar ca să fie o cofetărie mică unde oamenii vor putea să vină să bea ceai, cafea, să mănânce un desert gustos.”, a precizat femeia.



Un ecler costă circa 35 de lei, iar un kilogram de tort poate fi cumpărat de la 450 de lei.