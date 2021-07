Dulci, gustoase şi extrem de aromate. Piersicile autohtone au apărut deja în pieţele din ţară

Sunt dulci, gustoase şi extrem de aromate. Vorbim despre piersicile autohtone care au apărut deja în pieţele din ţară. Agricultorii spun că sezonul piersicilor a început în acest an cu două săptămâni mai târziu decât în 2020. În livada lui Alexandru Zavtoni-Oprea din comuna Grătiești, municipiul Chișinău, culesul piersicilor este în toi.Bărbatul spune că în acest an a trebuit să grăbească munca."Am reuşit să strângem vreo 70 la sută, din cauza ploilor 30 la sută s-au stricat. Noi totuşi lucrăm la viteză, ce reuşeşti să strângi e bine, ce nu, cade jos."Dacă în 2020 seceta a afectat roada, atunci în acest an ploile cu grindină au fost un impediment."Mă afectează mai mult ploile de anul acesta, unele fructe chiar dacă sunt verzi, chiar dacă le-am prelucrat cu produse fitosanitare, oricum unele dintre ele care sunt înţepate de anumite insecte, imediat se strică fructul cel."Agricultorul spune că fiecare minut este important pentru aceste fructe."Noi timpul îl calculăm în ore, ba chiar în minute, nu îl calculăm în zile. Este obligatoriu să fie strânse în fiecare zi, vă menţionez din nou, a doua zi fructul nu mai are calitatea care îl are acuma.""Munca în livada din Grătieşti începe dis de dimineața. Producătorul spune că piersicile trebuiesc strânse de la ora 6 dimineața până când apare soarele. Motivul ar fi căldura mult prea puternică. În momentul în care zilierii strâng roada își lansa amprenta pe fruct, iar din acest motiv ele nu pot fi vândute în magazinele din țară.""- Noi culegem în căldări şi deja este persoană care le duce în capăt şi le pune în ladă. Le alege care sunt stricate. - Ele se strâng uşor ?- Uşor, care sunt stricte le punem jos, iar care sunt bune merg la vânzare."Preţul pentru un kilogram de piersici este de 25 de lei.