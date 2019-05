DUELURI APRIGE ÎNTRE AMATORI. La Chişinău au avut loc campionatele naţionale de MMA

foto: PAVEL POCATILOV, facebook

Dueluri incendiare la Campionatele Naţionale de arte marţiale mixte.



La competițiile ce s-au desfăşurat în incinta unui club sportiv din capitală au participat peste 40 de luptători din toată ţara în şapte categorii de greutate.



Cea mai crâncenă încleștare a fost cea din finala categoriei de greutate de până la 93 de kilograme, în care Iurie Garaşciuc l-a învins pe Nicolae Gîscă.



"Am fost pregătit. Am ieşit cu traumă, dar am câştigat, pentru că câştigă cine e mai puternic. Totul a fost aşa cum mi-am planificat. Am făcut ce mi-a zis antrenorul să fac", a spus Iurie Garașciuc, luptător.



Şi dacă unele lupte au fost foarte aprige și echilibrate, altele au fost decise de timpuriu, încă în primele runde.



"Pentru prima dată particip la campionat. Am aşteptat mult această competiţie. Ştiam că voi câştiga", a zis Valentin Cebarenco, luptător.



"Antrenorul m-a pregătit foarte bine. Am avut putere, credinţă, fratele m-a motivat. Aşteptăm propuneri de a concura la turnee profesioniste", a zis Ion Taburceanu, luptător.



"Au venit băieţi cu potenţial mare, băieţi care au avut curaj să lupte în arte marţiale mixte, unul dintre sporturile cele mai grele", a declarat PAVEL POCATILOV, preşedinte Federaţia de MMA din Republica Moldova.



Cei mai buni luptători vor fi selectaţi în lotul naţional a Republicii Moldova, lot ce va participa la turnee internaţionale. Campionatele Mondiale se vor desfăşura în Bahrain în luna septembrie, iar Campionatele Europene vor avea loc în Spania, în noiembrie.