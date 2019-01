DUELUL LEGENDELOR. Roger Federer şi Serena Williams au fost adversari

Meci istoric în tenisul mondial. Roger Federer şi Serena Williams, jucătorii cu cele mai multe turnee de Mare Şlem câştigate în istoria sportului alb, au fost pentru prima dată adversari.

Cei doi au fost faţă în faţă in partida de dublu mixt, la Cupa Hopman, care se desfăşoară în Australia. Federer a evoluat alături de Belinda Bencic, iar Williams l-a avut coechipier pe Frances Tiafoe. Perechea elveţiană s-a impus în două seturi, scor 4-2, 4-3.



După meci, Roger şi Serena, care au împreună 43 de titluri de Mare Şlem cucerite, au făcut şi un selfie.

" Am crescut unul cu celălalt. După atâţia ani am avut ocazia să jucăm, ceea ce nu am făcut niciodată, e super", a spus Serena Williams.

" - Aveam emoţii la retur, pentru că niciodată nu ştii. Lumea vorbeşte mult despre serviciul ei şi acum văd de ce e atât de fabulos - pentru că nu îl poţi citi. "

" - Nici eu nu pot să-l citesc pe al tău."



Graţie victoriei, Elveţia s-a impus cu 2-1 la general în disputa cu SUA.