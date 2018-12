DUELUL GENERAȚIILOR. Competiția a fost câștigată de echipa FC Zimbru 1996

Turneu inedit de fotbal înainte de Revelion. Jucători din diferite generații ai școlii de fotbal a clubului Zimbru Chișinău și-au dat întâlnire la un complex sportiv din capitală.

"Zimbriștii" au avut o bună ocazie de a se revedea după mult timp. Competiția a fost câștigată de formația Zimbru-1996.



"Îmi pare un turneu foarte interesant al discipolilor clubului Zimbru. Sunt toți jucători de calitate. Aici joacă actuali fotbaliști, foști fotbaliști, dar și viitorii fotbaliști pe care îi va produce școala de fotbal Zimbru", a spus fotbalistul Alexandru Starîș.



"Este un turneu foarte interesant. Jucăm așa mai mult cu plăcere alături de foarte mulți jucători cunoscuți. Este o organizare foarte bună, îmi place", a spus fotbalistul Vadim Rața.



La competiție au evoluat și internaționalii moldoveni Eugeniu Cebotaru și Alexandru Epureanu. Cei doi au venit cu un mesaj de felicitare pentru toți microbiștii din Republica Moldova cu ocazia noului an.



"Aș dori pe toți iubitorii fotbalului să-i felicit cu această sărbătoare frumoasă. Să aibă un an nou fericit. Să fie toți sănătoși, iar în toate casele să fie pace și liniște sufletească. Urmăriți și iubiți fotbalul", a spus fotbalistul Eugeniu Cebotaru.



"Tuturor le urez un an nou fericit. Să aveți cât mai multe realizări și să fiți sănătoși. Urări numai de bine pentru toți și să sperăm că și anul viitor pentru toți amatorii fotbalului moldovenesc va fi bun", a spus fotbalistul Alexandru Epureanu.



La competiția de la Chișinău au participat 12 echipe.