Duelul dintre FC Porto și Juventus Torino din optimile de finală ale Ligii Campionilor va fi unul special pentru Alex Sandro și Danilo

Mega duelul dintre FC Porto și Juventus Torino din optimile de finală ale Ligii Campionilor va fi unul special pentru fundașii grupării italiene, Alex Sandro și Danilo. Cei doi au jucat împreună la clubul portughez între 2012 și 2015." - La Porto ne-am maturizat ambii. Au fost schimbări importante în viața noastră, doarece am venit în altă țară.- În cantonamente eram colegi de cameră.- A fost o perioadă frumoasă. "În vara anului 2015, ambii jucători au plecat de la FC Porto. Alex Sandro a ajuns la Juventus, iar Danilo - la Real Madrid iar apoi la Manchester City, pentru ca, într-un final, să joace din nou împreună doar că la clubul torinez.Cei doi brazilieni spun că relația de prietenie, care s-a format de-a lungul anilor, îi ajută mult pe terenul de fotbal." - Negociem pasele mereu și ne coordonăm excelent în faza defensivă.- Există o chimie între noi de ceva timp...- Exact, dar la antrenamente ne place să fim adversari. "În această seară, Alex Sandro și Danilo, vor juca iarași pe Estadio do Dragao și nu se așteaptă la un meci deloc ușor." - Porto este o echipă dificilă, atunci când o ai ca adversară. Când am jucat acolo, așteptam cu nerăbdare astfel de partide. Pregătirea era specială. Va fi o mare provocare, deoarece antrenorul lor, Sérgio Conceição, va face tot posibilul să ne elimine.- Un meci pe Estadio do Dragao e sinonim cu victoria pentru mine. Ei nu se gândesc la o remiză. Nici vorbă. Pentru "dragoni" există un singur obiectiv: victoria! "Meciul FC Porto - Juventus va începe la ora 22:00 și va fi televizat în direct de PRIME.