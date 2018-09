DUELUL DECLARAŢIILOR ÎN MMA: Irlandezul s-a dat în spectacol la conferința de presă

foto: capturavideo

A început războiul între Khabib Nurmagomedov şi Conor McGregor. Cei doi au dat ochii unul cu celălalt pentru prima dată şi s-au certat timp de aproape o oră, la prima conferinţă de presă ce a prefaţat marea luptă din UFC din luna octombrie. Irlandezul a înjurat ca la uşa cortului şi l-a umilit pe sportivul din Rusia.



"Am revenit de dragul acestui sport. Doresc să-l bat pe acest şoarece mic. Este un om mic. Am întâlnit mulţi oameni de felul lui în ultimii ani. A crescut în mulţime, însă când trebuie să se confrunte cu cineva se ascunde ca un laş", a spus luptătorul, Conor Mcgregor.



În aprilie a anului curent, McGregor împreună cu alţi 20 de prieteni au atacat autocarul în care se aflau mai mulţi luptători, inclusiv Khabib Nurmagomedov. Motivul e legat de un conflict pe care rusul l-a avut cu Artiom Lobov, unul dintre cei mai buni prieteni ai irlandezului.



" - Am venit aici ca să-l lovesc pe acest tip. Nu doresc să vorbesc.

- Loveşte-mă! Ai spus să-ţi trimit adresa. Sunt acum în faţa ta. Nu m-ai văzut lângă autobuz? Eram acolo. Ţi-am arătat mâinile mele. Nu eram înarmat", a spus luptătorul, Conor Mcgregor.



Luptătorul irlandez consideră că Nurmagomedov este un amator, chiar dacă rusul a obţinut până acum 26 de victorii şi nu a suferit nicio înfrângere.



"Nu-mi pasă de ceea ce va face el. Este un amator. Credeţi că a obţinut 26 de victorii şi nu a pierdut nicio luptă? Nu am întâlnit niciodată un amator fără nicio înfrângere. Vreau să spun că nu a luptat împotriva unor luptători buni", a spus luptătorul, Conor Mcgregor.



"Voi încerca să-l fac să obosească cât mai curând şi apoi mă voi juca cu el. Atunci când este obosit, nu prezintă niciun pericol", a spus luptătorul, Khabib Nurmagodemov.



Lupta dintre Khabib Nurmagomedov şi Conor McGregor este programată în data de 6 octombrie la Las Vegas în cadrul galei UFC 229.