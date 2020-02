Dublu atac sângeros în Germania: Zece oameni, printre care un român, ucişi în apropiere de Frankfurt

Un român se află printre victimele dublului atac armat, comis aseară în oraşul Hanau din sud-vestul Germaniei. Potrivit presei locale, 10 oameni au murit, după ce un individ înarmat a deschis focul în două baruri de narghilea. Victimele sunt de origine română, turcă, bosniacă și bulgară.

Suspectul pare să fi fost adeptul unor idei extremiste. Cel puţin asta reiese dintr-o scrisoare de confesiune şi o înregistrare video lăsată de individ. Acesta a reuşit să fugă de la locurile crimelor, dar a fost găsit mort în locuinţa sa.

"Forţele speciale au reuşit să afle adresa. În apartament au fost descoperite două trupuri neînsufleţite, unul dintre care este atacatorul", a spus poliţistul, Michael Malkmus.

Poliţia nu făcut publice multe detalii despre identitatea atacatorului, dar se ştie că acesta deţine cetăţenie germană şi avea permisiunea de a purta armă. În mașina sa au fost găsite muniție și reviste despre armament.

Un martor povesteşte că a scăpat cu viaţă ca prin minune. Acesta, împreună cu copiii săi, a mers prin faţa barului cu doar câteva minute înainte de a fi comis atacul.

"Eu şi copiii mei eram foarte bine dispuşi. Locuiesc la o sută de metri de acest loc şi când urcam scările am auzit cinci, şase sau şapte focuri de armă. Asta e tot ce am auzit".

În semn de omagiu, rudele şi apropiaţii celor decedaţi au venit în apropierea barurilor în care au fost comise crimele.

"Unchiul prietenului meu a fost împuşcat lângă ghereta care se află în spatele nostru. Am venit aici în semn de omagiu".

Cazurile sunt cercetate drept atacuri teroriste. Orașul Hanau, din landul Hessa, se află la circa 25 de kilometri de Frankfurt și are în jur de o sută de mii de locuitori.

Shooting at a shisha bar in Hanau several dead#Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL