Dublu atac sângeros în Germania: Nouă oameni au fost ucişi, în apropiere de Frankfurt

Nouă oameni au fost ucişi, iar alţi cinci au fost răniţi în două atacuri produse în Germania, în oraşul Hanau, în apropiere de Frankfurt, asupra unor baruri cu specific arab.

Primul atac s-a produs chiar în centrul oraşului, la un bar unde clienţii pot fuma narghilea. Trei oameni au fost ucişi după ce s-au tras opt sau nouă focuri de armă.

La scurtă vreme, un alt local cu specific arab, din vestul oraşului, a fost şi el ţinta unui atac. Aici şi-au pierdut viaţa cinci persoane, printre care o femeie.

Poliția din Hanau a anunțat într-o postare pe Twitter că anchetatorii l-au găsit pe suspectul atacurilor. El era mort în locuința sa din Hanau, iar alături de suspect polițiștii au mai găsit un cadavru, despre care deocamdată nu au fost furnizate alte informații.

Germania a fost vizată în ultimii ani de mai multe atacuri jihadiste, între care cel care s-a soldat cu 12 morţi în centrul Berlinului, în decembrie 2016.

