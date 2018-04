Dubai lansează plăcuțele de înmatriculare digitale

În curând am putea spune adio numerelor de înmatriculare din tablă. În Dubai vor fi testate luna viitoare plăcuţele... digitale.



Acestea vor avea integrate dispozitive de localizare şi o mulţime de aplicaţii. Şoferii nu vor mai fi nevoiţi să facă un drum în plus pentru a-şi înnoi anual certificatele auto.



Procedura va fi realizată automat datorită unui soft. În plus, taxele pentru parcare şi chiar amenzile vor fi plătite cu ajutorul unui portofel electronic asociat plăcuţei smart.

Noua tehnologie va uşura şi munca poliţiştilor. Ei vor ştii în orice moment unde se află o maşină care a încălcat regulile de circulaţie. Numerele digitale vor fi utile şi în cazul în care un autoturism ajunge pe mâna hoţilor.

Plăcuţele îşi vor schimba culoarea şi vor afişa mesajul "vehicul furat".