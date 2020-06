Drumurile din Grătieşti, ca DUPĂ RĂZBOI! Unele gropi ajung până la jumătate de metru!

Mai multe drumuri din comuna Grătieşti arată ca după război şi sunt aproape impracticabile. Acestea sunt pline de gropi, unele de aproape jumătate de metru, bolovani, dar şi gunoaie. Oamenii care au maşini sunt nevoiţi să le lase la marginea satului şi să meargă pe jos până acasă. Chiar şi aşa, localnicii spun că este greu de parcurs, mai ales după ploaie.La o distanţă de doar patru kilometri de Chişinău, strada Fructelor din Grătieşti arată dezastruos. Cei care locuiesc aici sunt indignaţi şi spun că s-au adresat de nenumărate ori la primărie, însă fără niciun rezultat. Acum doi ani, oamenii au strâns mână de la mână şi au cârpit drumul doar pentru a putea merge pe jos. La cea mai mică ploie, însă, totul s-a spălat."La fiecare ploaie noi plângem şi strângem pietrele cu lopata, pentru că banii noştri se duc. Am umplut această râpă ca să putem merge. Am adus atunci şi prundiş, nisip. Domnul primar a fost atunci doi ani în urmă la faţa locului"."Sunt nişte gropi că este imposibil de mers. Demult avem problema asta, am scris şi cerere la Primărie, însă nimic. Ne-au zis că trebuiesc bani şi gata".Din cauza gropilor foarte adânci, nici ambulanţele sau maşinile de poliţie nu pot avea acces în zonă."I-am chemat, soţul era bolnav, dar n-au vrut să vină că drumu-i rău. Eu am doi ani de când nu ies nicăieri, că nu pot coborî pe acest drum în vale."Aceeaşi problemă este şi pe alte artere din localitate."Îi un drum de Doamne fereşte, alaltăieri un tractor s-a răsturnat acolo în şanţ".Primarul localităţii recunoaşte problema, dar zice că nu poate face nimic, deoarece în bugetul local nu sunt bani pentru a le repara."Catastrofale le apreciez, catastrofale! Avem din păcate foarte multe drumuri din astea, pentru ele este nevoie de foarte mari resurse, dar, în strictul necesar şi în măsura posibilităţilor pe care le avem, o să intervenim".Comuna Grătieşti este o suburbie a Chişinăului, iar pe lângă bugetul local, acesteia i se alocă bani şi din resursele municipale. În acest an, localitatea a primit trei milioane de lei pentru lucrări de infrastructură.