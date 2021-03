Drumurile de acces spre zeci de şcoli şi grădiniţe din Chişinău, într-o stare deplorabilă

"E foarte mare problemă din câte văd eu, cel puţin, cred că persistă de ani de zile, nu s-a reparat nimic. Trebuie de făcut în aşa fel...""Clar că e necesar. Drumurile sunt foarte rele, mai ales prin partea ceea.""Ca în tot Chişinăul, în principiu, dar investiţiile sunt mult prea mari ca ei să reuşească. Poate local şi vor repara, dar... A trebui să repare calitativ, din sărăcia noastră, dar calitativ. Mai bine mai puţin, dar mai bine. ""Probleme cu drumul au fost încă din ziua în care ne-am redeschis ca institutţie preşcolară, în 2014. Am mers cu demers la Direcţia de Învăţământ şi am cerut să fie reparat drumul, am mers şi la Primărie. Au fost doar acoperite gropile cu asfalt rece. Acum am înţeles că este planificată reparaţia drumului în jurul instituţiei. Sigur, este binevenit.", a comunicat directorul Grădiniţei Numărul 137, Ana Guțu.Autorităţile au calculat că au nevoie de trei ani pentru a repara drumurile din preajma instituţiilor de învăţământ. În total, muncitorii vor reabilita căile de acces spre 167 de şcoli şi grădiniţe. Am încercat să aflăm care este costul programului, dar şeful interimar al Direcţiei Transport, Lilian Copaci, nu ne-a răspuns la telefon.