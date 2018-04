Drumuri reparate, trotuare renovate şi curţi iluminate printre obiectivele primarului de Orhei. Ilan Şor: În acest an garantez o creştere a bugetului cu 50%

foto: Orhei.md

Drumuri reparate, trotuare renovate şi curţi iluminate. Sunt doar câteva dintre obiectivele primarului de Orhei, Ilan Şor, care şi-a prezentat planul de activitate pentru anul 2018. Edilul anunţă că de săptămâna viitoare, 15 străzi vor intra în reparaţie.



"Începe reparaţia capitală a străzii Vasile Lupu, care va fi acoperită cu un nou strat de asfalt. Muncitorii vor repara şi trotuarul. Va fi schimbată integral schema de iluminare stradală", a spus Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



"În cadrul Direcţiei Locativ-Comunale a fost creată o structură responsabilă de reparaţia drumurilor, care numără peste o sută de specialişti. Respectiv, am creat o sută de locuri de muncă", a spus Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



Nici curţile blocurilor de locuit nu vor fi trecute cu vederea.



"În cadrul reamenajării curţilor vom schimba stratul de asfalt", a spus Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



Mai mult, Ilan Shor promite că în curând fiecare orheian va călători gratuit cu transportul public. Şi asta nu este tot. În 2018 urmează să fie ridicat un centru cultural unde distracţiile pentru copii vor fi la fel, gratuite.



"Vom avea 45 de vehicule noi. Transportul va circula gratuit de două ori pe zi, în intervalul orelor 7:00-9:00, atunci când oamenii pleacă la serviciu şi între 17:00 şi 19:00, atunci când se întorc acasă. Anul va culmina şi cu construcţia unui grandios centru cultural în Orhei", a spus Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



Primarul anunţă că autorităţile locale au au reuşit să întoarcă toate datoriile acumulate de predecesorii săi.



"În acest an garantez o creştere a bugetului cu 50 %. De asemenea, vom crea nu mai puţin de 500 de locuri de muncă", a spus Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



De atenţia autorităţilor se vor bucura şi grădiniţele din Orhei. Primarul promite să renoveze grupele, acolo unde micuţii petrec cel mai mult timp.



"Am deci să reconstruim aproximativ 70% din grupele grădiniţelor frecventate de copii din oraş. Noi vom arăta întregii ţări cum reuşim să schimbăm aspectul Orheiului şi cum putem face viaţa oamenilor mai bună aici şi acum", a spus Ilan Shor, primarul oraşului Orhei.