DRUMURI REPARATE PE DATORIE. Guvernul vrea să repare 460 de kilometri din împrumuturi

Drumuri reparate pe datorie. Guvernul Chicu mizează pe bani ruseşti pentru a-şi îndeplini angajamentele, în plin an electoral. Într-o conferinţă de presă, ministrul Economiei şi Infrastructurii, Anatolie Usatîi, a anunţat că, în 2020, vor fi reparați 460 de kilometri de drum, iar pentru lucrări ar fi nevoie de 6,6 miliarde de lei.

Cea mai mare parte din sumă ar urma să fie acoperită din creditul promis de Federația Rusă, iar restul banilor vor fi acordați de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, precum și de Banca Mondială. Totuşi, ministrul nu ne-a putut spune care este valoarea împrumutului şi nici care vor fi condiţiile contractuale.



"Deocamdată, se discută 200, 300, 400. Asta se discută şi cu Ministerul de Finanţe că sunt şi etape diferite. Noi am lansat aici cinci miliarde, aproape de şase miliarde de lei, asta e clar că n-o să fie executat pe parcursul unui singur an. - Dar se cunosc condițiile contractuale, pe ce perioadă este acest împrumut, dobânda? - Încă nu, va fi comunicat acest lucru."



Printre tronsoanele care ar urma să fie reabilitate se numără drumul care face legătura dintre Bălţi şi Floreşti, două sectoare ale centurii Chişinăului, drumul Căuşeni - Ştefan Vodă, Tudora - Palanca şi altele.

Anterior, după o întrevedere cu omologul său rus, premierul Ion Chicu a declarat că ţara noastră va primi un împrumut în valoare de 500 de milioane de dolari. Ulterior, vicepremierul de atunci, Dmitri Kozak, a declarat, pentru presa rusă, că este vorba despre o sumă cu 200 de milioane de dolari mai mică. Atunci, nici premierul Ion Chicu nu ne-a putut oferi detalii despre condiţiile şi termenele de rambursare a împrumutului, însă a declarat că banii vor acordaţi pe etape.