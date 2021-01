Drumuri îngropate în noroi în satul Humulești. Localnicii, nevoiţi să poarte galoși și cizme de cauciuc

De Crăciun, cei mai mulţi dintre noi se retrag să sărbătorească la ţară, ca pe vremuri. Ca pe vremuri arată însă şi tabloul general de la sate: noroiul e până la genunchi, iar fiecare ieşire din case e o adevărată provocare. La doar câțiva kilometri de Capitală, în satul Humulești, am găsit drumuri care cu greu mai pot fi numite așa. S-a convins de acest lucru şi echipa noastră de filmare, care, chiar la intrarea în sat, a rămas cu maşina blocată în "troienele" de glod.

Au reuşit să iasă din marea de noroi abia după jumătate de oră.



"- Am crezut că o să trec prin cealaltă parte. Pentru că m-am temut să intru în această apă, pentru că nu știam adâncimea. - Se vede după îmbrăcăminte consecințele împinsului mașinii prin noroi. Am ieșit cu bine și asta e cel mai important", a spus Anatol Crăciun, şofer.

Drumul care face legătura între satele Humulești și Mereni din raionul Anenii Noi are aproximativ şapte kilometri, iar mașina postului nostru de televiziune nu este prima care se împotmolește aici, spun localnicii.



"Când plouă, de două-trei ori pe zi se îngloadă mașini. Vine tractorul și le tractează", a spus un localnic.



În satul Humulești, doar o parte din drumul central este asfaltat, însă străzile secundare arată ca acum un secol.

Localnicii spun că fără galoși și cizme de cauciuc nu ar putea ajunge curați până la șosea. Așa că atunci când ies din case își iau încălțăminte de schimb:



"Le luăm și umblăm cu dânșii subțioară. Le iei, le pui în culiocel. În loc să pui o pâine ceva, târâi caloșii de glod".



"Au săpat la mine drumul cum intri la mine acasă. Acolo e jale mare. Eu nu pot să ies cu mașina mea".



Oamenii susțin că s-au adresat de mai multe ori autorităților, însă rezultatele au întârziat să apară. Am mers la Primăria Comuniei Bubuieci, în componența căreia intră și satul Humulești, însă am găsit ușa încuiată. Am aflat la telefon de la primar că drumurile în sat nu se repară pentru că sunt încă...practicabile.



"- Cât de cât, drumurile în satul Humulești, în varianta albă, unde piatră, dar sunt, îs practicabile.

- Păi oamenii se plâng că sunt nevoiți să meargă în galoși...

- Toată lumea merge în galoși. Dacă rămânea satul Humulești ultimul sat, eu cu dumneavoastră eram de acord", a declarat Igor Moraru, primarul comunei Bubuieci.



Primarul comunei Bubuieci ne-a mai spus că porțiunea care face legătură între satul Humulești și Mereni, din raionul Anenii Noi, se află în gestiunea Administrației de Stat a Drumurilor. Directorul general interimar al instituției Veaceslav Potop, și directorul adjunct, Ion Drucec, nu ne-au răspuns pentru a ne spune când au de gând să-l reparare.