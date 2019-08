DRUMURI DEZASTRUOASE la Durleşti. Mai multe străzi din oraș, uitate de autorități

Deşi locuiesc la câţiva km de Capitală, sunt nevoiţi să circule pe străzi aflate în stare dezastruoasă şi pline de gropi. Vorbim de mai mulţi locuitori ai oraşului Durleşti din municipiul Chişinău. Oamenii se plâng că situaţia este şi mai gravă în zilele ploioase. Autorităţile locale, însă strâng din umeri şi dau vina pe lipsa resurselor financiare.

Strada Izvoarelor din oraşul Durleşti arată ca după război şi este plină de gropi. Oamenii spun că mersul pe ea este o adevărată provocare atât pe jos, cât şi cu maşina.



"Cad maşinile prin gropi. Îndeobşte se strică maşinile".



"Când plouă aici nu poţi merge, aici merge pietrele la vale şi nici nu poţi ieşi din ogradă".



Mai mult, localnicii spun că ambulanţa sau utilitara, care strânge gunoiul evită această stradă.



"Salvarea, când vine este imposibil să treacă. Trebuie să se oprească ori în deal, ori în vale".



"Ducem gunoiul mai la deal pe stradelă mai bună sau la vale. Îl cărăm singuri".



Oamenii se plâng că au sesizat de nenumărate ori autorităţile publice locale, dar acestea nu s-au grăbit să remedieze situaţia.



"Nu mai, nu ştiu, unde am sunat - zero. Uitaţi-vă, dumneavoastră să veniţi într-o zi, după ploaie - catastrofă".



Iar pe strada Hârtoapelor, o gură de canalizare este practic destupată. Sătui să aştepte intervenţia autorităţilor publice locale, oamenii au instalat un scaun deasupra ei, pentru a atrage atenţia asupra pericolului.



"Oricine ar putea să cadă şi noi, şi copiii".



Viceprimarul oraşului Durleşti, Ion Arsenii, afirmă că prioritate la reparaţie o au străzile din zonele centrale ale localităţii, unde circulă transportul public. Însă, pentru modernizarea celorlalte artere, nu există surse financiare.



"Da, străzile sunt într-o stare foarte, foarte pentru că la aceste străzi este zonă de risc. Sunt alunecări. Acolo trebuie de văzut, de construit... Dacă am avea surse financiare. Noi ce avem surse, care nu le-am valorifica?, a declarat Ion Arsenii, viceprimarul oraşului Durleşti.



Potrivit lui Ion Arsenii, de la începutul anului, în oraşul Durleşti au fost cheltuite peste zece milioane de lei pentru reparaţia şi întreţinerea străzilor.