Drumuri ca după război. Mai multe străzi din Capitală au devenit impracticabile din cauza gropilor (FOTO)

Mai multe străzi din Capitală au devenit impracticabile din cauza gropilor, iar şoferii se plâng că nu au cum să le ocolească. Pe strada Calea Basarabiei, de exemplu, gropile sunt atât de mari încât se văd şi din satelit.



Pe unele segmente, drumarii au început lucrările de reparaţie încă anul trecut, însă le-au lăsat baltă.



"Eu cred că aici a fost o bombă. A rămas poate de prin 1941. "



"- Bortă în bortă. Unde nu dai, numai în borţi. Am dat în bortă acolo şi am îndoiet.

- Aţi schimbat roata?

- Da."



"În schimb îi mulţumeşte pe cei care au service-uri. Eu cred că ei lucrează la o mână cu birocraţii noştri care pun drumuri necalitative. "



Şi Bulevardul Dacia este plin de gropi. Şoferii sunt indignaţi de calitatea lucrărilor.



"Îs bani aruncaţi în vânt în primul rând din buzunarul nostru. Şi îs plombate peste două borţi. Două borţi goale, una plombată."



"Practic nu s-a făcut nicio lucrare calitativă. Eu înţeleg când a făcut şi a rămas măcar pe un an, doi. O săptămână, cât e o lună de zile de când e făcut şi drumul e iarăşi cum a fost."



Administratorul Regiei "Exdrupo", Sergiu Tomiţă, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi o explicaţie.

Luni, edilul Capitalei, Ion Ceban, a dat vina pe Ministerul Economiei pentru calitatea proastă a drumurilor din Chişinău. Primarul susţine că procedura de punere în aplicare a noilor standarde la asfaltul fierbinte se face cu întârziere, iar autorităţile nu au de unde cumpăra materiale pentru reparaţia drumurilor.

Ofiţerul de presă al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Veronica Tocarciuc, nu ne-a răspuns la telefon pentru a o reacție.