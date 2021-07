Drumuri ca după război în Capitală. În unele curţi de bloc pe drumuri s-au format cratere

În secolul XXI, în Capitală avem drumuri care arată ca după război. Dacă pe arterele principale se intervine, atunci pe străzile care duc în curţile blocurilor, drumarii nu au mai ajuns demult. În acest an, Primăria Chişinău a alocat 88 de milioane de lei anume pentru aceste căi de acces. Au fost lansate lucrări în patru sectoare, iar companiile care se ocupă de ele promit că vor încheia totul până în septembrie. Curţile care nu au fost încadrate în proiecte rămân pentru anul viitor.Locuitorii mai multor blocuri de pe strada Tudor Strişcă din sectorul Botanica trec zilnic prin adevărate cratere. Ca să nu-ţi avariezi maşina, trebuie să fii un şofer experimentat. Asta pentru că gropile nici nu pot fi ocolite."E straşnic, noi locuim aici deja de doi ani şi nu se rezolvă nimic. ""Ei parcă au uitat de drumurile de aici. Sincer să vă spun, eu am adus aici nişte pietriş şi am acoperit gropile, dar treceau maşini mari şi gropile erau la loc. ""Ar trebui de făcut acest drum, sunt mame cu copii mici, trec cu căruciorul pe aici."Un at sector, aceleaşi probleme. Intrarea şi ieşirea într-o curte de pe strada Mihail Sadoveanu de la Ciocana este la fel, presărată de gropi adânci."Noi am scris şi liste, am depus semnături, dar vedeţi care este situaţia la moment.""Coşmar. Nu poţi trece nici cu maşina, nici pe jos. Suntem foarte indignaţi. Am sunat personal la pretură, dar nu s-a întreprins nimic."Nici în sectorul Buiucani lucrurile nu stau mai bine."De când mă ţin minte, de atunci sunt aşa gropi. S-a mai intervenit, de vreo două, trei ori s-au acoperit gropile, dar ploia trecea şi gata.""De câţiva ani e aşa. Se repară, dar nu până la sfârşit şi iar apar gropile. Asta se întâmplă mai ales iarna."În acest an, în premieră, Primăria Chişinău a lansat un proiect pentru reabilitarea căilor de acces spre blocuri. Iniţial s-au alocat 58 de milioane de lei pentru 35 de curţi. Acum, a mai fost anunţată o licitaţie de 30 de milioane de lei pentru noi lucrări."Vreau să vă spun că situaţia acceselor în curţi este una dezastruoasă, noi permanent facem evaluari. Doar în urma evaluărilor făcute în acest an şi pentru 35 de curţi au fost necesare 58 de milioane de lei, vă daţi bine seama că volumul investiţiilor este unul colosal."În acest an, Primăria Capitalei a alocat 519 milioane de lei pentru întreţinerea şi construcţia drumurilor.