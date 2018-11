Drumuri bune pentru Moldova: Locuitorii din Vorniceni şi-au ales singuri porţiunea de stradă, care urmează să fie reparată

Locuitorii satului Vorniceni, raionul Străşeni, şi-au ales singuri porţiunea de stradă, care urmează să fie reparată anul viitor în cadrul Programului "Drumuri bune pentru Moldova", lansat de PDM. Asta a fost una dintre condiţiile principale impuse de iniţiatorii proiectului, pentru a asigura transparenţă şi pentru ca oamenii să se implice cât mai activ în luarea deciziilor legate de localitatea lor.

Primăria din satul Vorniceni a organizat dezbateri publice cu locuitorii din sat, pentru a vedea care sunt propunerile lor.

Iar într-un final, cu votul majorităţii s-a decis că să fie reparată strada 31 August:



"Este un flux mai mare al unităţilor de transport acre trec pe acest drum, copiii care trec pe acolo, plus populaţia care se deplasează spre grădiniţă sunt în pericol".



"Am peste 10 de ani de când circul pe acest drum şi e dezastru. De asta venim şi noi cu propunerea să fie 31 August".



"Este un drum într-o stare foarte deplorabilă. De când a fost acest drum construit, nu a fost niciodată reparat. Doar pe unde şi unde s-au mai astupat câteva gropi".



Strada are o lungime de 50 de metri şi duce spre grădiniţă, dar şi spre mai multe blocuri din localitate. Decizia pe care au luat-o locuitorii urmează să ajungă la Ministerul Economiei şi Infrastructurii pentru a o include în Programul "Drumuri Bune pentru Moldova".



"Este o stradă asfaltată încă din perioada sovietică, dar nu s-a mai intervenit cu reparaţii nici până în prezent. Vor mai trebuie acoperite gropile şi să se pună două straturi de asfalt", a menţionat Vasile Tofan, primarul satului Vorniceni, Străşeni.



Recent, liderul Partidului Democrat din Moldova,Vlad Plahotniuc, a solicitat Guvernului să continue programul "Drumuri bune pentru Moldova" şi în 2019. Anul viitor este planificată reparaţia a 2600 de kilometri de drumuri. Acoperirea din bugetul de stat va fi de aproximativ două miliarde de lei. Până acum, în cadrul primei etape a proiectului, au fost reabilitaţi aproape 840 de kilometri de drumuri din 1275.