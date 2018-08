Drumuri bune pentru Moldova: Dacă vor apărea fisuri sau gropi, agenții economici vor fi obligați să repare drumul din banii lor

Străzile reparate în cadrul programului Drumuri bune vor avea o garanţie de un de an de zile. Dacă vor apărea fisuri sau gropi, agenţii economici, care au reabilitat drumul vor fi obligaţi să le repare din contul propriu.

Dacă nu o vor face atunci banii lăsaţi ca garanţie nu le vor fi returnaţi. Despre acest lucru s-a anunţat astăzi în cadrul unei conferinţă de presă susţinută de Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici. Oficialul a făcut totalurile campaniei "Drumuri bune" pentru două luni şi zece zile de la lansare.

Potrivit directorului Administraţiei de Stat a Drumurilor depozitul lăsat ca garanţie de agentul economic este de 5 la sută din valoarea totală a contractului. Banii sunt păstraţi pe contul administraţiei timp de un an de zile, timp în care agentul economic este obligat să repare găurile sau fisurile, care vor apărea după darea în exploatare a drumului.



"Acest an este în principiu suficient ca garanţie, fiindcă din experienţa noastră în primul an după sezonul de iarnă, vară se văd dacă lucrările au fost executate calitativ sau nu. În cazul în care se depistează degradări agentul economic este invitat să înlăture degradările", a spus directorul Administraţiei de Stat a Drumurilor, Gheorghe Curmei.



Pentru ca lucrările să fie efectuatre cât mai calitativ, zilnic o echipă mobilă se deplasează pe tronsoanele care se repară pentru a preleva probe privind calitatea lucrărilor executate.



"Am avut antreprenori care nu au respectat obligaţiunile, care nu şi-au luat munca în serios şi cărora am fost nevoiţi să le dăm indicaţii să refacă lucrările din nou", a spus Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.



Este vorba despre doi agenţi economici, care nu au respectat tehnologia turnării asfaltului, încă de la începutul programului. La două luni de când s-a dat start lucrărilor, în total au fost reparate peste 500 de km de drumuri, iar lucrările de reabilitarea a încă 200 de km urmează să fie terminate în cel mai scurt timp.

În cadrul Programului Drumuri bune pentru Moldova, lansat la inițiativa președintelui PDM, Vlad Plahotniuc, vor fi reabilitați peste 1.200 de kilometri de drumuri locale. Valoarea investițiilor se ridică la 1,6 miliarde de lei.