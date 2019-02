Drumuri bune pentru Moldova 2: În comuna Zîmbreni au început lucrările de reabilitare a drumurilor din sat

foto: publika.md

Satul asigură pietrișul, iar Guvernul, asfaltul. Aceasta este principala condiţie pentru reabilitarea drumurilor de la sate, în cadrul programul național ”Drumuri bune pentru Moldova 2”. În comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni, pregătirile sunt în toi. Oamenii acoperă cu pietriș mai multe porţiuni ca să fie printre primii beneficiari ai programului.



La Zîmbreni au fost aduse 600 de tone de pietriș. Localnicii au venit cu lopeţile să dea o mână de ajutor.



”Ne face drumuri bune, ele și sunt bune aici la noi, în Zâmbreni, și își dă străduința că avem copii și noi la școală și are grijă să nu mergem prin glod.”



”Era glod. Era glodul mare, nu puteam să intrăm aici, numai pe partea cealaltă intram că aici era imposibil de intrat. Acum, vedeți și dumneavostră, mergem spre progres.”



În următoarele zile vor mai fi aduse 800 de tone de pietriș. În total s-au achitat peste 350 de mii de lei, o parte asigurată de la Fondul Rutier, cealaltă, din bugetul local.



”Noi încă în luna ianuarie am cumpărat 600 de tone și am făcut contract cu Drumuri Ialoveni Servicii în sumă de 100 de mii de lei ca să lucrăm acest pietriș. Adică compactor, greider, încărcător, transportator”, a declarat Daniel Țonu, primarul comunei Zâmbreni, raionul Ialoveni.



Anul trecut, prin programul naţional ”Drumuri bune pentru Moldova ”, în sat a fost reabilitat un drum de un kilometru.



”A fost reparat în toamnă. A fost un drum foarte rău și suntem foarte mulțumiți că așa drumuri îs foarte rare prin alte localități.”



”Am intrat în categoria ”Drumuri bune” și chiar îs bune. Ni le-a întărit, de-o plăcere. Ciubote de răzână nici nu mai purtăm.”



”Mulțumim Guvernului că a făcut așa ceva. De toate avem și apă, și drumuri bune.”



Anul trecut, prin programul național ”Drumuri bune pentru Moldova” au fost reparate 1600 de kilometri, iar investiţiile au depăşit 1,6 miliarde de lei. În acest an, vor fi reabilitați 2600 de kilometri de drum.