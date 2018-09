DRUMURI BUNE în raionul Călăraşi. Localnicii, bucuroşi că au scăpat de noroi şi gropi: O bucurie pentru suflet (FOTO)

Programul de reparaţie a drumurilor naţionale iniţiat de Guvern este în plină desfăşurare şi în raionul Călăraşi. În 27 de localităţile s-au finisat deja lucrările, iar oamenii se bucură că nu mai sunt nevoiţi să calce prin noroi, gropi sau să meargă pe drum de pietriș. În alte nouă sate din acelaşi raion lucrările sunt în toi. În total vor fi reabilitate drumurile din 50 de localităţi.

Pentru a putea ajunge la şcoală sau la grădiniţă locuitorii satului Vălcineţ din raionul Călăraşi erau nevoiţi să treacă pe un drum plin de gropi şi bolovani. La iniţiativa primarului, această porţiune de aproximativ un kilometru a fost reparată, iar sătenii se bucură acum de drumuri bune.



"Aţi văzut ce obiect ne-a făcut nouă Guvernul. Tare-i bun drumul. Mult colb am mai înghiţit. Doamne ce era aici înainte. Nu puteai sta în ogradă. Ce frumos a făcut acum la pensionari. Am spălat tot acum şi nu mai am colb", a spus o localnică.



"Pentru săteni este foarte bun. - Cum era înainte? Foarte rău, gropi, drum stricat. Dar acuma mulţumim", a menţionat o altă localnică.



Cel mai greu le era copiilor care trebuiau să ajungă la şcoală pe timp de ploaie sau ninsoare.



"La şcoală nu te puteai duce. Era noroi, şi iarnă şi vară doar în cizme trebuia să umblăm. La spital trebuia prin glod să mergi, când veneai înapoi trebuia să încojori. Mulţumim celor care au organizat şi care au făcut", a explicat o femeie.



"Acuma este bucuria sufletului. Am aşteptat demult şi suntem foarte mulţumiţi. Nici tineretul nu se mai avânta aşa prin alte părţi. Mai fac câte un business pe aici", a afirmat un localnic.



Bucurie mare şi pentru şoferii din sat:



"E mai normal acum. Vrem ca toate drumurile să fie aşa.

"E mai bine acum. Mulţumim tare mult de ceea ce este".



Primarul localităţii susţine că această arteră este cea mai aglomerată întrucât duce spre instituţiile publice din sat. De asemenea, face legătura cu satul vecin.



"Este unul din proiectele cele mai necesare sătenilor şi este un proiect bine gândit. Vreau să mulţumesc guvernului şi partidului democrat.Un sat cu drumuri bune este viitorul, este un sat european", a declarat Alexandru Curmei, primaul satului Vălcineţ, raionul Călăraşi.



În oraşul Călăraşi lucrările sunt pe ultima sută de metri. Strada Vasile Alecsandri a fost reparată. Acum muncitorii asfaltează un tronson din strada Nicolae Testemiţeanu. Pentru renovarea celor două străzi s-au cheltuit circa 1.3 milioane de lei.



"În raionul Călăraşi avem investiţii de peste 47 milioane de lei. Sunt drumurile din centrul raional, cele mai solicitate drumuri", a precizat Sergiu Artene, preşedintele raionului Călăraşi.



"Urmează alte 14 sectoare să fie reparate. Pe parcursul lunii septembrie preconizăm să finalizăm cu lucrările de asfaltare şi pentru luna octombrie să ne rămână lucrări de pietriş, variantă albă", a menţionat Vladimir Croitor, directorul general S.A "Drumuri Străşeni".



Chiar şi cei mici abia aşteaptă finalizarea lucrărilor:



"Vreau să mă plimb cu bicicleta. Vreau mai repede să vină iarna să mă dau cu sania".

"Îmi place când face drumul şi tatăl meu merge cu maşina. Dacă face drumul va fi bine".



Programul "Drumuri bune" a fost lansat de Guvern la iniţiativa preşedintelui partidului democrat Vlad Plahotniuc . În cadrul acestuia vor fi renovate aproximativ 1 200 km de drum. Investiţiile ajung până la 1.6 mlrd de lei.