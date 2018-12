Drumul spre grădiniță, un chin. Copiii cu nevoi speciale, nevoiți să meargă pe jos pentru că în zonă nu circulă transportul public

Embed:

Peste 100 de copii cu dizabilităţi mintale, care frecventează singura grădiniţă specializată din Chişinău, din sectorul Râşcani, trec prin adevărate provocări pentru a ajunge zilnic la instituţie. De aproape un an, aceştia nu au transport, astfel că părinţii sunt nevoiţi să-i aducă pe jos aproape un kilometru. Prin apropiere nu circulă nici măcar transport public. Singura rută care avea staţia treminus în faţa instituţiei, şi-a scurtat traseul, pe motiv că itinerarul nu era profitabil.



"Ne oprim la strada Dimo şi pe urmă tot parcul pe jos. E foarte greu. - Cât mergeţi pe jos de la staţie? - Cel puţin 25 de minute cu copilul."



Şi mai dificil este seara, când părinţii vin să-şi ia micuţii de la grădiniţă. Prin pădure e întuneric, aşa că mulţi apelează la servicii de taxi.



"Cam în jur de 500 de lei îi cheltui pe taxi."



Unii părinţi spun că au încercat să-şi mute copiii la alte instituţii preşcolare dar...



"Nu o primesc. Mi-au alungat copilul de la o grădiniţă normală, fiindcă nu vor să se ocupe de ea."



"Am scris demers la primărie, părinţii la fel. Domnul primar ne-a promis că o să soluţioneze problema fiindcă el este predispus să ne ajute", a spus Ilie Tărâţă, director adjunct grădiniţa "Orfeu".



Primarul interimar, Ruslan Codreanu a fost, recent, într-o vizită la această grădiniţă. Edilul a dat asigurări că în cel mult trei săptămâni la dispoziţia copiilor va fi pus un microbuz adaptat la necesităţile lor. Transportul va fi gratuit şi va face mai multe rute dimineaţa şi seara prin toate sectoarele, de unde micuţii vor urca împreună cu părinţi, pentru a ajunge la grădiniţă.



"Am fost în vizită cu colegii mei de la Direcţia Transport. Am luat decizia că voi căuta unele soluţii pentru a le oferi o rută separată de transportul public pentru instituţia respectivă", a declarat primarul interimar, Ruslan Codreanu.



Anual, primăria va cheltui aproape 200 de mii de lei pentru întreţinerea rutei, procurarea combustibilului şi salariul şoferului.