DRUMUL ISPĂȘIRII PĂCATELOR. Zeci de credincioși au pornit din Chișinău pe un nou drum al crucii

foto: publika.md

Au mărșăluit 20 de kilometri și s-au rugat pentru bunăstare, pace și sănătate. Zeci de credincioși au pornit din Chișinău pe un nou drum al crucii până la Mânăstirea Sireți, unde au participat la o slujbă. Marșul este organizat în fiecare an, în ultima duminică înainte de sărbătoarea religioasă "Înălțarea Sfintei Cruci".



În "Drumul Crucii", oamenii își mărturisesc credința și se roagă pentru tineri. Mulți dintre enoriaşi au venit împreună cu copii, pentru a le cultiva și lor dragostea pentru biserică.



"Anul trecut nu am putut, că era însărcinată. Anul acesta, împreună cu copiii încercăm. Pentru copii nu-i greu să alerge", a spus o femeie.



"Sunt cu copiii mei aici. Asta este ideea, că noi tot timpul fugim după ceva lucruri materiale și uităm că cele mai importante sunt cele spirituale", a spus o femeie.



"Dumnezeu ne întărește și ne întărește în toate", a spus o enoriaşă.



Totuși, tineri au fost mai puțini, iar unii nu știau care este semnificația marșului.



"Pur și simplu prietenii m-au chemat", a spus un tânăr.



În fruntea coloanei au mers vârstnicii, care spun că participă în fiecare an la drumul crucii.



"În fiecare an venim aici, să facem "Drumul Crucii", să fie pace în toată țara. Domnul întărește, Domnul întărește", a spus un bărbat.



Enoriașii au făcut un popas la Mitropolia Moldovei, unde au fost binecuvântați de Înaltpreasfințitul Vladimir.



De 11 ani, "Drumul Crucii" este organizat de parohul Bisericii "Întâmpinarea Domnului" a Universității de Stat din Moldova.



"Dacă în primul an am pornit cu 30 de suflete, vedem că an de an și deja la cea de-a zecea ediție de anul trecut, au fost în jur de o mie de credincioși", a spus Octavian Moşin, parohul Bisericii "Întâmpinarea Domnului".



Înălțarea Sfintei Cruci va fi marcată în data de 27 septembrie.