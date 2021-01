Drumul e plin de gropi, iar spaţiile verzi sunt înnămolite. Curţile mai multor blocuri din Capitală, ca după război

Pline de gropi, ca după război. Aşa arată curţile mai multor blocuri de locuinţe din Capitală. În unele se formează bălți după fiecare ploaie. În această situație sunt locatarii unui bloc de pe strada Ion Neculce din sectorul Buiucani. Drumul e plin de gropi, iar spaţiile verzi sunt înnămolite.



"Într-adevăr, şi căruciorul se murdăreşte, şi încălţămintea, vii murdar", a spus o femeie.

"Nu este trotuar, drumurile sunt învechite. Din cauza asta apare şi murdăria. Sapă, nu ştiu ce caută, comori probabil că", a spus o altă femeie.



Potrivit pretorului sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, pe aceste artere au fost schimbate reţelele subterane. Reparațiile s-au finalizat, însă mizeria a rămas. Pretorul promite că lucrările vor fi reluate când vremea va fi favorabilă.



"Noi de mai multe ori am verificat problema referitoare la strada Neculce. O spun, nici noi nu suntem satisfăcuţi de ceea ce au lăsat din urma lor constructorii. Acolo au fost lucrări foarte complexe, inclusiv la reţelele magistrale, lucrări care nu puteau fi amânate", a declarat Vadim Brânzaniuc.



Un tablou similar l-am surprins şi în sectorul Râşcani. În curtea acestui bloc a fost construit un teren de joacă, însă lucrările aşa şi nu au fost duse la bun sfârşit,



"E o murdărie. Cum au turnat graver, aşa şi stă. E un glod. Copii nu ies acolo că nu pot. E soare, frumos. În loc să se joace copiii, pe afară", a spus o locuitoare a Capitalei.



La câteva cartiere distanță, un tractor de la Spaţii Verzi, care a evacuat frunzişul, a deteriorat cărarea asfaltată şi glodul a ieșit la iveală, susţin locatarii.



"A plouat. În tot acest timp muncitorii au adunat frunzele şi au distrus tot trotuarul. Totul este deteriorat", a precizat o femeie.



În majoritatea curţilor de pe strada Kiev gropile au apărut ca ciupercile după ploaie. Aici am surprins grămezei de deşeuri şi chiar cadavre de animale.



"E un adevărat coşmar, şi cred că va fi şi mai rău", a afirmat o locuitoare a Capitalei.



"Starea este dezastruoasă. E noroi mult. Drumurile sunt stricate. Nici să mergi nu poţi. E greu să mergi cu căruciorul, cu copilul", a spus o femeie.



Iar o curte de pe bulevardul Grigore Vieru se transformă într-un adevărat lac după fiecare ploaie.



"Noi am denumit acestă stradă Veneţia, pentru că dacă vii cu taxiul, poţi coborî doar lângă scări", a explicat un bărbat.



Pretorul sectorului Rîşcani, Vlad Melnic, ne-a spus că nu cunoaşte despre ce porţiuni de drum este vorba şi să-l sunăm luni pentru a ne oferi o reacție.



"Grigore Vieru este în reparaţie şi muncitorii de la Spaţii Verzi special au adus acel noroi ca să îl pună şi să amenajeze acolo zona, pe Kiev... cred că dumneavoastră pur şi simplu încercaţi să mă provocaţi", a declarat Vlad Melnic.



Pentru anul 2021, municipalitatea a alocat în jur de 100 de milioane de lei pentru reabilitarea curţilor blocurilor de locuinţe.