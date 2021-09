Drumul de ocolire a localităţii Bahmut din raionul Călărași nu va fi gata în acest an. Ce spun autorităţile (FOTOREPORT)

Drumul de ocolire a localităţii Bahmut din raionul Călărași nu va fi gata în acest an. În două luni, lucrările au avansat foarte puțin, deşi tronsonul trebuie dat în exploatare până la sfârșitul lui 2021. Potrivit directorului adjunct al Administraţiei de Stat a Drumurilor, Iulian Mornealo, reabilitarea şoselei a fost îngreunată de ploile abundente."Anul acesta, primăvara şi începutul verii au fost foarte ploioase, care au fost un impediment major din cauza căruia antreprenorul nu a fost în stare să acceseze şantierul ca să demareze lucrările.", a declarat Iulian Mornealo, directorul adjunct al ASD.Cei de pe şantier au o altă părere."Au fost ploi abundente, iar aici este o problemă, apa s-a adunat timp de două, trei zile şi nu am putut lucra până acum. Am relansat lucrările, sperăm că vom efectua 90 la sută primul strat de asfalt, iar ceea ce va rămâne - stratul de suprafaţă pe care îl facem foarte repede, staţiile pentru transportul public şi altele - vor fi lucrări pentru anul viitor.", a declarat Claudio Volpe, responsabil de lucrări.Totuşi, oamenii din sat nu mai speră că lucrările vor efectuate în timp. Ion Cegurean spune că locuinţa i-a fost afectată de mașinile de mare tonaj care trec prin sat."La mine se crapă casa, încă acum au mai făcut această bucată până acolo, dar până la aceasta, aici erau nişte găuri, că tremura toată casa.", a declarat Ion Cegurean, locuitor al satului Bahmut.Şi alţi locuitori din Bahmut nu au linişte. Ei spun că zilnic sunt deranjați de zgomotul puternic şi chiar îşi pun viaţa în pericol."Deranjează oamenii că nu pot trece. La un magazin nu poate trece, care vin la tren, tot nu pot trece aici şi doar în cealaltă parte unde este făcut. ""Foarte greu şi este mizerie, praful este chiar prea mare pentru noi şi pentru copii şi are o prea mare durată."Nervi întinşi la maximum au şi şoferii."Drumul acesta este foarte rău, imposibil de mers. Bucata aceasta de drum îţi ea mai mult timp decât mergi până la Chişinău. ""Drumul este foarte rău. Mergi foarte încet, distrugi maşina."Şoseaua de ocolire a satului Bahmut face parte din drumul național Chişinău – Ungheni, care se află în proces de reabilitare. Porţiunea de aproape șase kilometri va avea 2 benzi de circulație, podețe și un pasaj pietonal subteran. Costul lucrărilor este de peste cinci milioane de euro, bani oferiţi de Uniunea Europeană.