Drumul de la intrarea în comuna Budești a intrat în reparației. Muncitorii au început lucrările (FOTOREPORT)

O porţiune de un kilometru a şoselei care leagă Chișinăul de satul Budești intră de astăzi în reparaţii. Proiectul, în valoare de trei milioane de lei, va fi realizat din banii municipalităţii. Muncitorii promit că în cel mult două săptămâni drumul va fi gata.

Muncitorii de la "Exdrupo" vor pune un strat de pietriş şi două de beton asfaltic. Garanţia lucrărilor este de cel puţin şapte ani.



"E foarte rău, de aceea s-a discutat, o să punem un strat de pietriş ca rezistenţa drumului să o întărim. Implicaţi muncitori vor fi după necesitate, 10, 15, vom vedea. Până când, azi nu este necesitatea ca să implicăm mai mulţi", a spus Sergiu Burlea, şef de şantier.



Astăzi, muncitorii au început să frezeze asfaltul.



"Azi reuşiţi tot? - Sperăm că vom reuşi, cu ajutorul lui Dumnezeu poate o ducem la capăt. Vine acuş o freză şi în doi poate mai repede."



Termenul de efectuare a lucrărilor este de două săptămâni, dar responsabilii spun că drumul ar putea fi gata mai devreme. Pe durata lucrărilor, traficul rutier este redirecţionat.



"Reparaţii capitale nu a avut drumul acesta de când a fost aşternut, cred că prin anii `85. Dar întreţinere, lichidări ale situaţiilor de avariere şi atât", a menționat Sergiu Tomiță, şef producţie Întreprinderea Municipală "Exdrupo".



Locuitorii comunei Budeşti aşteaptă de ani buni ca drumul care duce spre Chişinău să fie reabilitat.



"Cu maşina asta eu nu pot merge. Practic de când s-a desprimăvărat de două ori am stricat maşina. E foarte, foarte rău. Dar slava Domnului, măcar acum au pornit. Am înţeles că timp de două săptămâni o să fie drumul gata, asta e foarte bine. "



"E deteriorat de tot, nu că e rău. În privinţa la drumul acesta, ar fi bine de reparat tot de la Ciocana până aici, fiindcă e transport mult."



"Toată viaţa e rău drumul acesta, de când îl ţin minte. 10:57 MUSCA 10:06 Foarte bine că-l fac."



În acest an, pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor, Consiliul Municipal a alocat 100 de milioane de lei. Din aceşti bani vor fi reabilitate 11 străzi din Capitală şi patru drumuri care fac legătura între Chişinău şi suburbii.