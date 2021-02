Drumarii vor reveni pe strada Albişoara. Grupul de lucru a depistat mai multe neconformităţi

"A fost un grup de lucru, format din specialişti din cadrul Primăriei, cât şi Administraţia de Stat a Drumului şi agentul economic, am mers pe toată porţiunea a străzii Albişoara şi toate neconformităţile au fost indicate în procesul verbal, semnat de către toate părţile. Deci, agentul economic îşi asumă ca toate intervenţiile să fie efectuate şi să fie înlăturate imediat cum se va încălzi timpul.", a spus viceprimarul Capitalei, Ilie Ceban.Lucrările de renovare a străzii Albişoara au demarat în luna august anul trecut şi urmau să fie gata în decembrie. Proiectul a costat 120 de milioane de lei, bani alocaţi de la bugetul de stat şi cel local, şi prevede reabilitarea carosabilului, a trotuarelor şi iluminatului stradal. Lucrările au o garanţie de un an.