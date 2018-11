DRUMARII, PREGĂTIŢI DE IARNĂ. 2.000 de tone de antiderapant, depozitate la Exdrupo

Drumarii din Capitală sunt pregătiţi de iarnă. Primul lot de 2.000 de tone de sare şi nisip a ajuns în depozitul întreprinderii municipale "Exdrupo". Această cantitate reprezintă necesarul pentru prima lună din sezonul rece.

Responsabilii spun că sarea pentru drumuri a fost cumpărată din Ucraina.



"Până la zece decembrie vom avea toată cantitatea contractată. Toată cantitatea este de şase mii de tone de sare şi în jur de zece mii, de 11 mii de tone de nisip. Care el va fi în stoc ca noi să îl putem prepara", a spus directorul "Exdrupo", Adrian Boldurescu.



Anul acesta, amestecul de sare şi nisip va fi de 50 la 50, ceea ce înseamnă că antiderapantul va fi mai eficient. Până acum, nisipul era utilizat în proporţie de 70 la sută.



"Amestecăm sarea cu nisipul pentru a fi apoi împrăștiate pe drumuri. În acest an sunt adăugate mai multe chimicale în sare, se simt chiar şi pe mâini. E bine că se va topi mai repede gheaţa."



În această perioadă, muncitorii de la "Exdrupo" repară şi autospecialele cumpărate încă în perioada sovietică.



"Maşinile sunt gata de iarnă. Am gătit-o, mergem, lucrăm. Deja nu ştiu până când. Cu o să se strice cum o să o facem din nou şi iar o să lucrăm. - Des se strică? - Şi normal, dacă tehnica e veche."



"Verificăm, schimbăm tot ca să fie pe iarnă maşinile gata, schimbăm piese tot ce trebuie."



"Au fost schimbate practic toate piesele care prezintă pericol sau care se pot defecta în timpul apropiat. Cauciucurile au fost schimbate la timp practic la toate, acumulatoarele au fost schimbate în proporţii de 90 la sută",a spus directorul "Exdrupo", Adrian Boldurescu.



"Exdrupo" are în dotare 68 de autospeciale. Doar patru dintre ele sunt cumpărate în 2014. În cadrul întreprinderii municipale lucrează 311 drumari.