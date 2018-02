Drumarii din Capitală muncesc non-stop. 600 de tone de material antiderapant, împrăştiat pe străzile din Chişinău

Foto: publika.md

Ninsoarea care nu conteneşte de aseară a scos la muncă drumarii din Capitală. Cele 68 de autospeciale au împrăştiat peste 600 de tone de material antiderapant pe străzile din Chişinău.



"Am lucrat toată noaptea și avem mult de lucru. Sunt în rezervă și am a treia tură. Nu a fost greu. Suntem obişnuiţi", a spus un muncitor.



"Am făcut trei ture aseară și astăzi două. A fost greu pentru că zăpada e umedă", a menţionat un alt muncitor.



Precipitaţiile au căzut toată noaptea şi vor continua până în această seară, când va expira codul galben de ninsori. Potrivit meteorologilor, în nordul și centrul țării se așteaptă zăpadă, iar izolat se vor forma troiene. În raioanele de sud vor cădea, însă, ploi şi lapoviţă. Cantitatea de precipitaţii va varia între 15 şi 25 l/m.p. Maximele în ţară vor fi cuprinse între zero şi cinci grade cu plus.