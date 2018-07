Drumarii de la Exdrupo au început plombarea gropilor, după precipitaţiile abundente din ultima perioadă

Gropile din Capitală, înmulţite ca ciupercile după ploaie, au început să fie plombate. Precipitaţiile abundente din ultima perioadă au dublat practic munca drumarilor.

"Gropile apărute după ploaie le lichidăm, lucrăm calitativ, am uns, cătăim asfaltul cu compresorul."



"Compresăm asfaltul ca să îl întărim, aceasta este misiunea la catoc, cu cât mai bine se presează cu atât mai mult ţine. "

Locuitorii Capitalei sunt nerăbdători să scape de craterele de pe şosele.



"E greu pentru şoferi, eu tot sunt şofer şi sunt numai gropi. "



"Măcar o ţâră. Măcar pentru oameni, măcar acolo unde trece lumea."



"Mai bine să astupe câte oleacă, să nu fie aşa că eu am mers şi mi-am rupt piciorul iarna, tot am căzut într-o groapă că era plină cu apă.



Directorul "Exdrupo" spune că gropile astupate în primăvară au rămas intacte. Probleme au apărut pe porțiunile reparate anii trecuţi.



"99 la sută că nu avem probleme, nu au fost spălate anume aceste porţiuni care au fost reparate de către noi. Poate să fi fost o porţiune mai mare unde a luat şi bucata care a fost reparată", a spus Adrian Boldurescu, director Î.M. Exdrupo.



Reprezentanţii "Exdrupo" îi îndeamnă pe oameni să îi anunţe atunci când observă găuri sau surpări de asfalt pentru a interveni cât mai repede.