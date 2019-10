Drum pavat cu vorbe goale. Locuitorii din Ţigăneşti, nevoiţi să meargă prin glod la fiecare ploaie, pentru că noua guvernare le-a tăiat din finanţare

Actuala guvernare continuă să-şi bată joc de oameni. După ce le-au promis că le vor repara drumul, locuitorii din satul Ţigăneşti, raionul Străşeni, au rămas cu buza umflată, pentru că Guvernul le-a tăiat din finanţare. Însă culmea este că nu doar bugetul alocat de fostul guvern, de patru milioane de lei, a fost redus la doar 650 de mii, dar şi că muncitorii au încărcat înapoi în camioane pietrișul destinat pentru construcţia drumului.

Primarul ales din Ţigăneşti, Valentina Ţaca, spune că a fost anunţată la începutul lunii septembrie de modificarea bugetului, iar lucrările au demarat la sfârşitul lunii trecute.

"Au lucrat câteva zile, după care echipa a plecat. Luni am sunat antreprenorul să întreb care este situaţia, de ce nu se continuă lucrările. Dumnealui mi-a spus că este o problemă la mijloc, că tehnica o să revină în sat de luni şi de marţi, lucrările vor continua, dar s-a stabilit că porţiunea de 200 de metri de drum care trebuia să fie asfaltat va fi până la urmă pietruită şi nu putem să înţelegem care este motivul, de ce se întâmplă aşa", a afirmat primarul ales al satului Ţigăneşti, raionul Străşeni, Valentina Ţaca.

Şi oamenii sunt dezamăgiţi. Drumul care trece prin centrul satului este unul de ţară, iar când plouă, sunt nevoiţi să poarte ciubote. Ei au aşteptat că drumul va fi reparat în această vară.

"Trebuie să facă drumul, ei de când promit asta. Promit, dar nu fac nimic. Până la Oneşti măcar, apoi de la Oneşti până la Codreanca. Tot ei strică drumurile cu maşini mari".

"E tare rău şi trebuie de făcut, se strică maşinile, nu pot să vină cu o maşină bună din cauza drumului. Dar chiar şoferii care vin cu marfă ne întrebă: "v-au promis, de ce nu vă fac, unde e cultura"? Oameni obraznici. Dar când plouă e încă mai rău".

Iniţial, întreprinderea Drumuri Străşeni a dus în Ţigăneşti câteva camioane cu pietriş. Cum planurile s-au schimbat, ieri, materialele au fost luate înapoi, lucru care a stârnit nemulţumirea localnicilor.

"În luna februarie noi am demarat lucrări de întreţinere a drumului local care face legătura între traseul naţional M14 şi satul Ţigăneşti, noi am depozitat mai multă piatră acolo, urma să facem lucrări. Odată ce noi nu am adjudecat contractul, am fost nevoiţi să evacuăm piatra pentru alte şantiere", a menţionat directorul general al SA Drumuri Străşeni, Vladimir Croitor.

Gheorghe Curmei, directorul general al Administraţiei de stat a Drumurilor, spune că situaţia nu este unică în ţară şi bugetul a fost micşorat de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, condus de Vadim Brînzan.

"Urmare a micşorării alocaţiilor, noi am recomandat primarilor împreună cu antreprenorii care au fost selectaţi încă din momentul când a fost aprobat primul program să lucreze împreună pentru a identifica cea mai fezabilă lucrare sau cel mai eficient lucru care poate fi făcut din această sumă", a comunicat directorul general al Administraţiei de Stat a Drumurilor, Gheorghe Curmei.

Pentru raionul Străşeni, în cadrul programului guvernamental Drumuri Bune, iniţial au fost alocate circa 87 de milioane de lei. După ce noua guvernare a rectificat bugetul, suma a ajuns la aproximativ 25 de milioane de lei, adică cu 60 de milioane mai puţin.

În 2018, prin programul național Drumuri bune pentru Moldova, lansat de Guvernul Filip, au fost reabilitați 1.600 de kilometri, iar investiţiile au depăşit 1,6 miliarde de lei.