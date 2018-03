DRUM DE OCOLIRE REDESCHIS. Şoseaua de centură din Sângerei, din nou practicabilă

Drumul de ocolire a oraşului Sângerei va fi redeschis, până la identificarea unei companii care se va ocupa de reparaţia lui. Despre asta a anunţat premierul, Pavel Filip la şedinţa de Guvern de ieri. Potrivit lui, porţiunea care trece acum prin oraş este mereu aglomerat şi în zonă se crează deseori ambuteiaje. Decizia de a redeschide şoseaua de centură a fost luată după ce oamenii s-au plâns pe zgomotul făcut de maşinile de mare tonaj, dar şi de faptul că din această cauză, casele lor sunt pline de fisuri.



Cei care aşteaptă cu nerăbdare deschiderea drumului sunt locuitorii din zonă. Aceştia spun că din cauza zgomotului nu pot nici să doarmă noaptea.



"Este important, foarte important. Nu doar pentru noi. Este greu când maşinile mici pot merge şi pe aici, dar sunt redirecţionate prin centru."



"E o problemă foarte mare, suntem cu copii, mai ales când ne-am mutat aici nici nu puteam adormi. Nici eu, nici copiii. Era gălăgie, mergeau maşini de mare tonaj şi dârdâiau ferestrele."



"E mare problemă, niciun copil nu poate trece strada, vine maşină după maşină, uitaţi-vă ce se face."



Primarul oraşului Sângerei spune că drumul care trece nemijlocit prin localitate este practic deteriorat, asta din cauză că zilnic pe el circulă mii de maşini.



"Am fost foarte bucuros ieri când la şedinţa Guvernului de ieri, domnul prim-ministru a abordat această problemă foarte dureroasă pentru oraşul Sângerei. Un an era suportabil, dar trei ani de zile, credeţi-mă că lumea deja nu mai înţelegea ce se întâmplă", a declarat Gheorghe Brașovschi, primarul oraşului Sângerei.



Premierul Pavel Filip spune că cei care s-au angajat să reabiliteze drumul în anul 2016, atunci când acesta a fost închis nu şi-au îndeplinit obligaţiunile, de aceea contractul este în proces de reziliere.



"Toate camioanele vor merge pe el, pentru că drumul încă poate fi utilizat, dar cu părere de rău a trebuit să înţelegem asta din gura oamenilor, să se plângă oamenii. Drumul putea fi făcut încă un an în urmă", a precizat Pavel Filip, premier.



Premierul a dat asigurări că în mai puţin de şase luni va fi identificată o nouă companie care se va ocupa de reparaţia acestuia.