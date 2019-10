DRUM CA DUPĂ RĂZBOI. Porțiunea de drum, plin de noroi, care leagă satul Ciobalaccia de Gotești pune la grea încercare localnicii

Drumul care leagă comuna Ciobalaccia și satul Gotești din raionul Cantemir pune la grea încercare localnicii. După ploi, acesta e plin de noroi, iar iarna devine aproape impracticabil.

Reprezentantii Administrației de Stat a Drumurilor spun că știu despre această problema și că porţiunea este în lista de așteptare pentru a fi reparată. Nu se cunoaște, însă, când va avea loc acest lucru.

Haralampie Lipcan de mai bine de zece ani lucrează profesor de muzică la gimnaziul din Gotești. El locuiește în comuna Ciobalaccia și este nevoit zilnic să facă naveta. Bărbatul spune că atunci când plouă sau ninge, îi ia mai bine de o oră să ajungă în satul vecin.



"N-am altă cale, doar pe aici. Satele acestea sunt lăsate uitării. Ca într-o bortă suntem aici. Trebuie un drum neapărat de făcut cu asfalt așa cum e în lumea civilizată", a declarat Harlampie Lopcan, profesor de muzică.



Acest bărbat lucrează șofer pe linia Cahul - Tartaul și zilnic duce pasagerii pe acest drum.



"- Ieri, au fost nevoiți călătorii să împingă rutiera ca să putem ieși. - Iarna cum se circulă? - Foarte greu se circulă iarna. Aici dacă se înfundă, trebuie să ne ducem împrejur prin Cantemir", a declarat Ion Țurcanu, șofer.



În cele patru sate, care se leagă de Gotești, locuiesc în jur de cinci mii de oameni. Șoferii spun că niciodata acest drum nu a fost reparat.



"Drumul este în stare dezastruoasă. Nu știu cum am să ies înapoi."



"Foarte, foarte rău! Impracticabil de mers pe dânsul."



"Despre drum ce putem să vorbim? Drumul trebuie de făcut."



"Foarte dezastruos, pot să spun și așa. Mașina, nici nu mai zic câți bani de reparat."



"- Zilnic sunt pe drumul acesta. - S-au întâmplat cazuri când ați rămas blocat în nămol? - A fost vinerea trecută. A fost că ne-am ajutat unul pe altul, ne-am scos din noroi."



Şeful Administrației de Stat a Drumurilor a precizat că pentru reparaţia acestui drum este nevoie de cinci milioane de lei. Deocamdată, însă, nu este clar dacă până la sfârşitul acestui an conducerea Ministerului Economiei și Infrastructurii va aloca resurse financiare.



"Am făcut devizele şi vrem săptămâna viitoare, luni, marţi să mergem la discuţii cu Ministerul Economiei ca să vedem dacă mai pot fi găsite surse financiare anul acesta."



Drumul care leagă comunele Ciobalaccia și satul Gotești are o lungime de peste trei kilometri.