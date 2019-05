Drogurile, un viciu care ne omoară, sunt promovate de unii politicieni din Moldova. Despre cine este vorba

În ţara noastră avem din ce în ce mai multe persoane dependente de droguri. De la începutul anului, peste o mie de moldoveni au cerut ajutor la Dispensarul Republican de Narcologie, pentru a scăpa de acest viciu. Numărul acestora este în creştere cu zece la sută, faţă de aceeaşi perioadă din 2018.

În timp ce lupta autorităţilor cu acest flagel este una neîntreruptă, unii politicieni vor să legalizeze consumul de marijuana. Printre ei este şi fostul deputat PLDM, Vadim Pistrinciuc.

Acesta a depus o sesizare în acest sens la Curtea Constituţională, iar magistraţii au calificat-o drept inadmisibilă.



În document, liberal-democratul a solicitat judecătorilor să declare neconstituţional articolul din Codul Contravenţional, care îi pedepseşte pe cei care consumă marijuana, în lipsa unei prescripţii medicale. Autorul sesizării a invocat că sancţionarea consumului acestui tip de drog reprezintă o încălcare a drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, cum ar fi cel privind libera dezvoltare a personalităţii şi dreptul la viaţă intimă familială şi privată.

În acelaşi timp, fostul deputat PLDM este de părere că nu există riscul ca oamenii care consumă marijuana să pericliteze siguranţa publică. Mai mult, spune Vadim Pistrinciuc, acest tip de drog nu afectează sănătatea consumatorilor.



Ruslan Poverga a fost consumator de droguri timp de opt ani. Pe când era adolescent, acesta a început să fumeze marijuana, ulterior a trecut la stupefiante mai puternice. El este contra legalizării acestor droguri.



"În realitate, oamenii consumă droguri ca să se relaxeze şi tuturor le pare că o să le reuşească să evite consecinţele, cum ar fi pierderea sănătăţii, familiei, viitorului şi toate celelalte. Acest lucru nu este adevărat. Cred că, în prezent, ţara noastră nu este pregătită pentru asta", a spus RUSLAN POVERGA, preşedintele A.O. "Iniţiativa pozitivă".



În acelaşi timp, specialiştii de la Dispensarul Republican de Narcologie spun că, de cele mai multe ori, oamenii încep cu marijuana, după care cad pradă mai multor tipuri de droguri periculoase.

Mai mult, consumul de astfel de substanţe interzise afectează grav organismul, iar unei persoane dependente îi trebuie cel puţin doi ani pentru a scăpa de viciu.



"În momentul în care o persoană consumă o substanţă psihoactivă, aceasta se elimină din organism, peste o perioadă. Însă, vreau să zic că are un efect toxic nu numai asupra sistemului nervos, dar şi asupra organelor. La un consum îndelungat, nu mai are aceleaşi resurse ca la început şi începe să cedeze. Iată de ce se întâlnesc foarte multe hepatite, boli ale aparatului cardiovascular", a spus NATALIA FÎŞCOT, psiholog la Dispensarul Republican de Narcologie.



Când au auzit despre sesizarea depusă de fostul deputat PLDM la Curtea Constituţională, oamenii s-au arătat îngrijoraţi. Ei spun că dependenţa de droguri este un fenomen cu care autorităţile sunt obligate să lupte, dar nu să promoveze consumul de substanţe narcotice.



"Dar ce înseamnă drogurile? Acestea otrăvesc oamenii, societatea. Cred că aşa deputaţi trebuie demişi, să le fie luat mandatul şi să fie trimişi să lucreze în colhoz, dar să nu omoare societatea. Oamenii l-au votat, dar el a pierdut ruşinea şi frica."



"Ar trebui oamenii să fie sănătoşi, aceste droguri nu trebuiesc nimănui. Ele distrug creierul tuturor. Nu înţeleg ce fel de om a propus aşa ceva. Toţi luptă împotriva drogurilor, dar el le propune."



"Prostii de acestea, dacă nu ştie ce să adopte, mai bine lasă-l să stea acasă sau să-şi vadă de drumul lui."



"Este o mare prostie, mai ales pentru tineret, dar şi pentru toată societatea. Mai bine ar arăta cum face sport, cum ajută oamenii, dar această iniţiativă nu-şi are locul."



Vadim Pistrinciuc nu este singurul politician care vrea să legalizeze consumul de droguri uşoare. La alegerile parlamentare din februarie, candidatul independent de pe circumscripţia 28, Nicoale Cebotărescu, a anunţat că, dacă va ajunge în legislativ, va legaliza consumul de canabis.



"Legalizarea consumului e canabis în scopuri medicinale, decriminalizarea consumului şi deţinerii de canabis până la cinci grame", a spus Dumitru Cebotarescu.



Oficial, în Republica Moldova sunt aproximativ 11 mii de consumatori de substanțe narcotice, iar neoficial - 32 de mii.