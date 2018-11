DROGURILE UCID OAMENII! Speranţa de viaţă în SUA, în scădere în 2017 din cauza supradozelor

Speranţa de viaţă a continuat să scadă în Statele Unite în 2017 în comparaţie cu 2014, o deteriorare istorică cauzată în principal de numărul mare de cazuri de supradoză de droguri, potrivit unor statistici din domeniul sănătăţii publicate joi, relatează AFP.''Aceasta este prima dată când se constată o tendinţă descendentă de la marea epidemie de gripă din 1918'', a afirmat Robert Anderson, şeful statisticilor privind mortalitatea de la Centrul Naţional de Statistică a Sănătăţii, precizând că scăderea speranţei de viaţă a fost cu siguranţă mult mai puternică în 1918.Speranţa de viaţă la naştere era în 2017 de 76,1 ani pentru bărbaţi şi 81,1 ani pentru femei. Media populaţiei era de 78,6 ani, comparativ cu 78,9 în 2014.Speranţa de viaţă este cu trei ani şi jumătate mai mică decât de cealaltă parte a frontierei, în Canada, de asemenea afectată de cazuri de supradoze de droguri.''Aceste statistici ne avertizează şi ne arată că pierdem prea mulţi americani, prea des, din cauze care pot fi prevenite'', a declarat directorul Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, Robert Redfield.Flagelul supradozelor de droguri a apărut la începutul anilor 2000, intensitatea sa accelerându-se în ultimii patru ani.În 2017, aproximativ 70.000 de americani au murit de supradoze de droguri, cu 10% mai mult decât în 2016.În ceea ce priveşte numărul de decese, Robert Anderson l-a comparat cu vârful epidemiei de HIV, cu o singură diferenţă: acesta a scăzut rapid. Statisticianul speră că aceste cazuri de supradozare vor urma aceeaşi cale. "Suntem o ţară dezvoltată, speranţa de viaţă ar trebui să crească, nu să scadă", a apreciat el.Dintre cele 35 de ţări ale OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică), numai Islanda a înregistrat recent o scădere a speranţei de viaţă în trei ani, potrivit cifrelor care acoperă o perioadă până în 2016. În alte ţări, aceasta a crescut sau a stagnat.Cazurile de suicid au crescut de asemenea în 2017 în Statele Unite. Populaţia albă a înregistrat o creştere semnificativă a ratei mortalităţii.Există două categorii de supradoze: drogurile non-opioide, cum ar fi cocaină, metamfetamină şi celelalte psihostimulante, între care MDMA. Aproximativ 27.000 de decese au survenit în urma unor supradoze din aceste droguri.Creşterea mortalităţii este cauzată, în mare parte, de cea de-a doua categorie: opiacee. Aceasta include heroina, morfina şi opiaceele semisintetice ca oxicodonă, un calmant pentru durere eliberat pe bază de prescripţie, dar deturnat pe piaţa neagră, cu ajutorul unor medici complici şi al unor laboratoare care pretind să ignore problema, aceasta fiind adesea calea spre dependenţă.Cele mai multe decese înregistrate recent au fost cauzate de o nouă generaţie: opiaceele sintetice, cum ar fi fentanilul, de zeci de ori mai puternic decât heroina, unde o eroare de dozare poate fi fatală.Cunoscutul cântăreţ Prince a murit. Produsul pe care l-a utilizat cântăreţul a fost folosit pentru a executa un condamnat în luna august în Nebraska. Aceste substanţe sunt uşor de expediat prin poştă, deoarece o cantitate infimă, strecurată într-un plic, este suficientă.Pentru anul 2017, numărul de cazuri de supradozare continuă să crească, dar într-un ritm mai puţin stabil.Datele preliminare pentru anul 2018 sugerează că criza a atins punctul culminant la începutul acestui an. "Dar este greu de spus, nu avem date decât pentru un trimestru din anul 2018 pentru moment", a spus Robert Anderson."Este încurajator să vedem cum se înclină traiectoria", a declarat medicul Harshal Kirane, directorul al serviciilor medicale pentru dependenţă din New York. "Dar 70.000 de morţi, este greu de acceptat", a spus el.America nu este afectată de acest flagel la fel în toate statele. State din centrul ţării, de la Texas la Dakota de Sud, sunt relativ cruţate, scrie Agerpres.ro Criza este acută în New England, în colţul din nord-est, unde decesele cauzate de supradozaj asigură mai mult de un sfert din donaţiile de organe, rivalizând cu cele din accidente rutiere.Această situaţie se manifestă puternic, de asemenea, în două state din fosta centură industrială (Ohio şi Pennsylvania), şi mai ales în Virginia de Vest, aflată în fruntea acestui clasament negativ cu 58 de decese la 100.000 de persoane, faţă de o medie naţională de 22, notează Centrul Naţional de Statistică.