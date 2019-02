Drogul care îţi lasă corpul ZDREANŢĂ. Povestea femeii dependente de "Krokodil" (Imagini cu puternic impact emoţional)

Cel mai "la modă" drog al zilelor noastre a devenit așa numitul "krokodil", un drog inventat de ruși, de zece ori mai puternic decât heroina.

Acesta se face simplu, poate fi "gătit" de oricine, în propria bucătărie, dar efectele sunt imediate și foarte vizibile. Presa engleză a prezentat din nou povestea Emmei Davies, o femeie în vârstă de 41 de ani, dependentă de injecțiile cu „krokodil” (aceasta este denumirea „oficializată” de ruși, inventatorii acestui drog).

Într-un singur an, cel mai puternic drog din lume a făcut-o să putrezească de vie. A suferit două infarcturi și un atac cerebral.

Pielea i s-a făcut solzoasă – de aici vine și denumirea de „krokodil”, fiindcă pielea devine rapid ca aceea a reptilei, carnea a început să putrezească pe ea, iar vasele de sânge i-au explodat.

Are răni aproape imposibil de vindecat. N-a putut să ajungă în fața instanței Mai mult, femeia a luat virusul hepatic C, are tromboză, plămânii i s-au făcut „zdrențe”, splina i s-a mărit.

Toate de la dezomorfină, substanța ucigașă pe care o conține acest teribil drog. Doar o mică injecție afectează o zonă amplă, unde „arde” pielea și carnea. Emma Davies, din Tredworth, Gloucestershire, acuzată de furt din magazine, trebuia să ajungă în fața instanței.

N-a putut să iasă din casă, din pricina rănilor teribile și a unei infecții a sângelui.