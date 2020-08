Dries Mertens, spaima fundaşilor Barcelonei în partida-retur din cadrul optimilor de finală ale Ligii Campionilor

Fotbalistul belgian Dries Mertens de la Napoli Calcio va fi spaima fundaşilor Barcelonei în partida-retur din cadrul optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Atacantul este cel mai bun golgheter din istoria clubului italian şi, fireşte, le va da mari bătăi de cap adversarilor în partida de sâmbătă de pe "Camp Nou".



El a deschis scorul în prima manşă, jucată pe stadionul San Paolo din Napoli şi încheiată nedecis, scor 1-1.



Mertens este legitimat la clubul din sudul Italiei din anul 2013.



"Nu am venit aici pentru a deveni golgheterul all-time al acestui club. Aceste performanţe sunt deosebite. Am bătut recordul lui Maradona, iar asta este istorie. Apoi am îmbunătăţit performanţa lui Marek Hamsik, care a jucat timp de 12 ani la Napoli. Este ceva special", a declarat Dries Mertens.



Atacantul a marcat 125 de goluri pentru Napoli şi a jucat sub bagheta a numeroşi tehnicieni, însă unul dintre ei i-a revigorat cariera. Este vorba despre Maurizio Sarri, care a antrenat formaţia napoletană între 2015 şi 2018.



"În primul sezon cu Sarri pe bancă am jucat doar 6 meciuri în componenţa de start. Îl imploram să-mi dea o sanşă şi îi garantam că voi marca. Într-o bună zi m-a trimis în teren în calitate de... atacant! Această decizie mi-a schimbat viaţa", a spus fotbalistul.



Jucătorul belgian este deymierdat cu apelativul "Ciro" şi mărturiseşte că se simte formidabil în oraşul de lângă Vezuviu: "Localnicii îmi zic "Ciro". Este un nume tipic napoletan şi ei mi-au zis aşa pentru că eu duc un mod de viaţă foarte apropiat de al lor, cel local. Deseori merg în oraş, îmi place bucătăria locală şi marea de aici. Cred ca e un oraş special, iar oamenii din sudul Italiei sunt prietenoşi şi adoră fotbalul. "



Partida-retur dintre FC Barcelona şi Napoli Calcio va fi transmisă în direct de PRIME cu începere de la ora 22:00.