DRAXLMAIER de la Cahul se bucură de succese: 370 de persoane şi-au găsit un loc de muncă

La o lună de la lansare, fabrica grupului DRAXLMAIER de la Cahul se bucură deja de succese. 370 de persoane şi-au găsit un loc de muncă, iar procesul de producere este în toi. După ce guvernul a investit 20 milioane lei pentru acest proiect, astăzi premierul a mers într-o vizită de lucru, în sudul ţării.



În cadrul vizitei, premierul s-a întâlnit cu angajaţii fabricii, managerul şi câţiva traineri veniţi din România, Serbia, Macedonia, care îi ajută pe muncitori să înveţe procesul tehnologic.



"Până în toamna anului viitor urmează să fie create 1500 locuri de muncă şi dacă vom mai găsi forţe de muncă există posibilitatea unei extinderi, aici la Cahul . Aşa am startat la Bălţi, iniţial erau 1500 de locuri de muncă , apoi trei mii iar acum sunt 6000 de muncitori", a spus administratorul principal ZEL Bălţi, Marin Ciobanu.



Clădirea de la Cahul a fost reconstruită timp de un an şi are o suprafață de 19 mii de metri pătraţi.

Unul din muncitorii care a participat anul trecut la inaugurarea lucrărilor şi a obţinut un autograf de la premier pe caschetă, a insistat şi astăzi să primească o semnătură personalizată.



"Îmi daţi o iscălitură. Asta a fost anul trecut în 2017. Vă dresc o zi bună, mulţumesc mult"



În total, procesul de extindere a companiei Draexlmaier din Cahul a costat peste 20 milioane euro.